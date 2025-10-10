ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Гърция е втората най-предпочитана дестинация за почивка след Япония
Това е огромно отличие, тъй като е резултат от общо 757 109 гласа на читателите в тазгодишното проучване на списанието за глобалния туризъм.
Има и големи индивидуални отличия за гръцките хотели, острови и градове. Атина спечели наградата за 12-ия най-добър европейски град, въз основа на цялостната удовлетвореност на посетителите й, докато Наксос беше обявен за най-добрия остров в Европа.
В областта на хотелиерството, проучването раздели курортите от хотелите, като Гърция се отличи и в двете категории. Топ 50 курорта в света включват 10 гръцки обекта, водени от Porto Zante Villas & Spa на Закинтос, а топ 50 хотела включват 10 гръцки, водени от Hotel Grande Bretagne в Атина, докато Euphoria Retreat в Мистрас, на Пелопонес, беше избран за шестата най-добра спа дестинация в Европа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 64
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: