Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?

© Инстаграм Тотален обрат в чувствата и решенията показаха двама от участниците в "Ергенът“ и както знаем, това са Виктор Иванов и Кристина Пламенова. За всички е ясно, че двамата са заедно, но днес се разбра и че вече са заживели под един покрив. Което си е наистина сериозна стъпка.



В това нямаше да има нищо скандално, ако и двамата не бяха с различни партньори по време на предаването. Помним, че Виктор се обясни в любов на Дениз Хайрула, а Кристина беше уж гадже с актьора Петър Данов.



По-наблюдателните зрители обаче забелязаха как в последно време Кристина гледа да сяда почти винаги между Петър и Виктор, а последният все намира начин да я пипне или прегърне – демек случайно… Е, тези случайности ги доведоха до бурни страсти след формата, а бившите им са меко казано бесни.



Разбира се, Петър не изразява гнева си публично, за разлика от Дениз Хайрула, която вече дори се излага. Тя явно не може да приеме достойно загубата и факта, че Виктор я е зарязал заради друга и не спира да бълва обиди към него в мрежата.



Хайрула го изкара дори социопат, с което си спечели присмех от потребителите. "Абе, мацо, ти грам чест нямаш ли?! Дори и да те е зарязал по най-гадния начин, с тези си действия показваш слабост, показваш, че ти пука и реално му правиш евала. Толкова ли си тъпа, че не се сещаш да си замълчиш?!“, коментират в нета, цитирани от сайта Crimesbg.