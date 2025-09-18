Гръцки учен с интерес към Хераклея Синтика

© Проф. Елени Папаяни – проучвател на Археологическия парк в Дион и преподавател в Солунски университет "Аристотел“, посети община Петрич.



Визитата е продължение на установеното вече партньорство по време на фестивала "Олимп“. В Петрич проф. Папаяни дойде с част от своя екип.



Посетиха Античен град Хераклея Синтика и Исторически музей – Петрич.



Гостите от Гърция бяха посрещнати от проф. Людмил Вагалински – ръководител на проучванията в Античен град Хераклея Синтика, от инж. Катя Стоянова – директор на Исторически музей – Петрич, от Димитър Чолев – директор на дирекция "Хуманитарни дейности“ и от екипа на Исторически музей.



Проф. Вагалински представи Хераклея Синтика на колегите си от Гърция и разказа за откритията от настоящия археологически сезон.



В Исторически музей – Петрич гостите бяха впечатлени от модерната архитектура и експонирането, както и от богатите експозиции, представени по съвременен начин.



Бяха обсъдени последващи съвместни инициативи за работни и презентационни срещи, обща научна конференция за обектите по долината на Струма през 2026 г. и идеи за общи проекти в областта на културното наследство и археологията.