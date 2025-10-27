Гръцката църква с поглед към дигиталния свят: Митрополити разработиха изкуствен интелект за вярващите

© Гръцката православна църква навлезе в ерата на изкуствения интелект с LOGOS - собствен инструмент с изкуствен интелект, разработен от митрополията на Неа Йония, Филаделфия, Ираклион и Халкидона в сътрудничество с Егейския университет.



LOGOS функционира като дигитална "библиотека“, която събира информация по въпроси на християнската вяра и ги кодира в ясни и полезни отговори, предава еKathimerini.



Приложението няма функциите да изпълнява изповед, но може да предлага насоки и молитви за подготовка.



Митрополит Гавриил, който е замислил проекта, каза, че той не замества свещениците, а "действа като водач на вярващия към следващата стъпка – Църквата“. Той подчерта, че Църквата трябва да се ангажира с дигиталния свят.



"Технологията трябва да служи на човечеството, а не обратното“, отбеляза още митрополитът.



LOGOS се стреми да помогне на по-младите потребители да имат безопасен достъп до точна информация за православната вяра, противодействайки на вредното или подвеждащо онлайн съдържание.