Интервю за предаванетопос доц. д-р Димо Енев, главен балетмайстор на ФА "Тракия" за инициативата, която събра тридесет и две българчета от цяла Европа.Това е една прекрасна инициатива на танцуващите хора из Европа, провокирана от факта, че вече много клубове се създадоха в Европа, съобразно различните български диаспори. И така възникна идеята у тях да заучат едно класическо българско произведение. Естествено, изборът им се падна върху Ансамбъл "Тракия", защото ансамбълът поддържа класическите си произведения и ниво в сценичната българска култура. И така всъщност, след огромен кастинг сред 90 души бяха избрани 32-ма – 16 момчета и 16 момичета, които под вещата комисия на проф. Дженева и проф. Андонов, ръководители на Ансамбъл "Тракия" и в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, децата са бяха два дена при нас, танцуваха усилено. Ще представят това танцово произведение – "Тракийски танц" по хореография на Кирил Дженев и Тодор Пращаков, на един ежегоден фестивал, който всяка година се провежда в различни страни и в различни градове. Тази година ще бъде през май месец в град Мюнхен, Германия.Децата се подготвиха самостоятелно, по предварително подбрани танцови образци от наша страна, естествено видео образци. Показаха изключителни умения. Записаха се на видео. Всичко беше изпратено по надлежния ред. И така, както казвам, проф. Андонов и проф. Дженева изгледаха клиповете. Изключително труден, по техните думи, е бил изборът. Но все пак, ограничена е бройката и на танца. Затова пък сме отворени към бъдещи такива изяви, за да удовлетворим желанието на всички желаещи.Точно така, българчета, които живеят в различни европейски държави. От пет държави са, от 19 клуба. От колко града точно са не си спомням. От Германия, от Холандия, от Великобритания, от Белгия мисля, че имаше, и Испания.Да, между 15 и 25 години, с различна подготовка, но изключително емоционално подготвени, емоционално заредени. И така, два дена присъствие в ансамбъла сред професионалистите създаде едно изключително преживяване у тях, пък и у нас, защото това е нашата мисия – да прокламираме българското танцово изкуство и да създаваме радост на всички българи, независимо къде са те по света.По техните думи е така. Ние само отиваме, зареждаме ги с емоция и с енергия, и се надявам това да им носи радост, и да ги провокира да се приберат у дома.Определили бяхме колеги от ансамбъла, които са професионални танцьори, които извършват постановъчната дейност под ръководството на проф. Андонов.Това е "Тракийски танц", както казах, по хореография на Кирил Дженев – създателя на Ансамбъл "Тракия", и един от доайените на танцовата музика – Тодор Пращаков. Той е създаден още преди 50 години, в първата премиера влиза танцът. Казва се "Тракийски танц". Наричат го още "Гроздана" и така, разговорно, защото в самия танц се изпълнява песента "Гроздана по двор ходеше". И от там, по наш жаргон, стана известен под това име. Но в крайна сметка няма никакво значение. "Тракийският танц"“ интерпретира фолклора от Сливенския и Ямболския край с една оригинална сценична хореография и сценична интерпретация на проф. Кирил Дженев.Този танц вече 51 години е емблемата на Ансамбъл "Тракия" и не минава юбилей, не минава празник, не минава дори делник, в който ние да не го танцуваме и пред публика, и за наше удоволствие. Това е първият танц, който се заучава от всеки един новопостъпил изпълнител в ансамбъла. Поддържаме го изключително отговорно и го държим жив, защото все пак публиката винаги го очаква като бис или като представяне на Ансамбъл "Тракия".Децата ще се събират по тяхна организация мисля, че в Лондон. Там ще си го танцуват. Предвидили сме да изпратим двама наши колеги, които да им помогнат вече във финалната реализация, за да се създаде докрай професионално изпълнение.Не, не. Той е по инициатива на българите в чужбина. Миналата година беше десетото издание, тази година единайстото издание и си е по инициатива на българите в чужбина. Мисля, че в Лион се е зародил този фестивал. И така обикалят цяла Европа и се забавляват с българския фолклор. Пък по този начин запазват традициите ни.Мисля, че включват и чужденци. Там, където сме ходили да поставяме фолклорни хора или танци като семинари, знам, че участват и чужденци, но болшинството са българи.Принципно нашият фолклор е изключително интересен за чужденците с ритмиките си, с темпата си, с песните си, с характерните движения от фолклорните области. Така че интересът е голям, да.Да. Има и сега различни музикални уъркшопи. Колеги, които ги занимават с кавал, гайда, тъпан, тамбура, гъдулка. Макар че гъдулката е много трудна, но като цяло – да, има и семинари по музикални инструменти.