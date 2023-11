Григор Димитров озадачи всички с мистериозна публикация

© Instagram/Grigor Dimitrov Най-добрият ни тенисист Григор Димитров изненада своите фенове с нова визия преди старта на неговия 15-и сезон.



Българинът публикува своя снимка в официалния си профил в социалната мрежа Instagram. Гришо се е подстригал, като се похвали с това със загадъчния пост.



Димитров написа загадъчно "Loading…Chapter XV“ (Зареждане... глава №15), към което добави емотикон на българското знаме.



