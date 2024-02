Грегъри Портър се завръща в България

© Един от най-продаваните звукозаписни артисти в света и двукратен носител на "Грами" се завръща в България. След труимфалното му представяне през юли 2022 г. в напълно разпродадения Античен театър, сега Грегъри Портър отново избира това емблематично място. Концертът му е на 24 юли 2024 г., в Античен театър, Пловдив.



Джаз и соул легендата, отбелязвайки десетилетие на световен успех, включва България в турнето си. Като част от него Портър ще представи някои от най-големите си хитове, както и парчета от албума си Still Rising. Това е изящна селекция от музикални изкушения, включваща нови парчета, някои от най-обичаните песни на Портър, но също и спиращи дъха кавъри и дуети – например песни с Paloma Faith, Moby, Jamie Cullum, Jeff Goldblum и много други.



За него Портър казва: "Това е моята музика досега, но не е "Greatest Hits". Те често идват в края на нечия кариера, а и аз все още се чувствам млад и уверен в своята. Имам още много какво да кажа...Заглавието на албума е ехо на този преди него, All Rise, защото очевидно повтарям нещо в моята музика – този оптимизъм за живота и любовта. Това е една незавършена история за мен, както в музикален, така и в личен план. И все още се уча как да го правя. Все още раста."



Грегъри Портър е най-успешният мъжки джаз вокал в света и един от най-продаваните звукозаписни артисти. Отличен е с три платинени и девет златни албума. Носител е на две награди Грами през 2014 и 2016г. за най-добър вокален джаз албум. Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 млн. гледания във видео платформите. "Гласът ми е дар от Бога и искам да го споделя с хората", казва той.



Изнася концерти в разпродадени зали в света - Royal Albert Hall, Olympia и си колаборира с музиканти като Стиви Уондър, Moby, Disclosure, Сам Смит и Джеф Голдблум. Негови вдъхновители са изпълнители като Нат Кинг Кол, Джо Уилямс, Дони Хатъуей, които дават отражение върху стила му, който с лекота прелива между джаз, соул, ритъм енд блус и госпел и с последните си албуми е безпорно признат за изпълнителя, който донася съвременния джаз до масите.



Грегъри е обичан гост в множество ТВ предавания. А преди две годин издаде "The Porter House with Gregory Porter" - готварска серия, в която певецът споделя рецепти, вдъхновени от местната общност, кулинарни преживявания по време на турне и собствените си семейни готварски традиции. А в подкаста му "The Hang" му гостуват редица знаменитости.



Концертът на Грегъри Портър е на 24.07.2024 г. в Античен театър, Пловдив.