Грандиозният проект в Гърция, който привлече над 17 хил. купувачи от 110 държави, сред тях и българи

© Мегапроектът за трансформация на някогашното атинско летище в "град на бъдещето" се превръща в магнит за купувачи и инвеститори от всички континенти, пишат гръцки медии. Според данните, представени от Александрос Мулас, главен търговски директор "Жилищна недвижимост" на Lamda Development, към момента интерес към жилища в мегапроекта са проявили над 17 000 потенциални купувачи от повече от 110 държави.



Търсене от всички континенти



Около 65% от интереса идва от Европа, 15% от САЩ и 12% от Близкия изток, като силно присъствие се отчита и от Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Турция и Швейцария. Според Мулас, профилът на купувачите е изключително разнообразен. Срещат се семейства, търсещи постоянен дом, както и инвеститори, които виждат проектa като възможност за стабилна доходност.



Преди по-малко от месец стана ясно, че сред тях са и наши сънародници, които традиционно активно проявяват интерес към имоти в гръцката столица. Нашумелият проект за "smart град" в Атина "предизвиква голям фурор сред българите и буквално имам по няколко срещи всяка седмица, свързани със запитвания за имоти там". Това коментира в специално интервю за Money.bg Александра Дянкова, мениджър Международни пазари и комуникации в Unique Estates, част от Realto Group.



Почти половината от купувачите (47%) гледат на имотите в Елиникон като на инвестиционна възможност с очаквана възвръщаемост между 5% и 7% в случай на отдаване под наем.



Други 29% избират жилище за постоянно пребиваване, 21% - за втори дом, а едва 3% търсят имот, за да получат гръцка "Златна виза", показват още данните. Най-голям интерес се наблюдава към 2-стайни и 3-стайни апартаменти (43% и 29%), като финансирането се осигурява основно от гръцки банки.



Крайбрежните имоти вече свършиха



Силното търсене вече е довело до разпродажба на всички крайбрежни имоти. Емблематичната Riviera Tower, която достига 32 етажа, е напълно разпродадена, а подобна е ситуацията и в Cove Residences - комплекс със 115 луксозни къщи.



Любопитното е, че в Riviera Tower средната цена достига €13 700 на квадрат, докато в Cove Residences тя е около €11 000.



В жилищния квартал около търговския център The Mall Athens, където ще бъдат изградени 28 сгради, цените започват от €7 000-8 000 на кв. м и достигат €11 000 на кв. м в по-престижните зони като Park Rise.



Общо 93% от наличните жилища в първите етапи вече са продадени или резервирани.



Какво предстои?



Lamda Development вече обяви новия квартал - "East Village", който ще се развива в източната част на комплекса. Един от бъдещите му обекти - "Skyline Havens", дело на Liakos Architects, ще включва 150 луксозни апартамента с курортни удобства като басейни, фитнес, детски площадки и консиерж услуги. Завършването се планира за 2028 г.



През следващите 18 месеца ще приключи първата фаза от проекта - около 1500 жилища от Lamda и още 500 от партньорски инвеститори. До края на 2028 г. ще бъдат изградени приблизително 2000 единици, а нови комплекси ще се пускат поетапно още от края на 2025 г.



След първоначалния интерес, доминиран от гръцки купувачи, тенденцията вече е подчертано международна. Американците и австралийците показват готовност да плащат повече, докато европейците и инвеститорите от Близкия изток залагат на дългосрочна възвръщаемост, разказват от Lamda.



В рамките на проекта се очаква изграждането на общо 10 000 жилища, като почти всички налични от първите етапи вече са ангажирани.



След своето приключване, Елиникон ще се превърне в една от най-големите зелени градски зони в Европа, територия, която днес е 70% бетон, ще стане 70% зелени площи.