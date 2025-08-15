ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Графа се спусна с въже над Родопите
Екстремното преживяване направи като част от усамотението си от шума на града и напрегнатото ежедневие.
Вече става традиция Владимир Ампов да бяга в Родопите от градската шумотевица и това да бъде между рождения му ден през юли и концертните изяви през август. И сега се случи така, а следващото му шоу е в Созопол тази събота. Но преди това презареди сили и енергия сред красотите и чудесата на древната планина.
"Далеч - на 280 километра от София, тук, в Родопите, намирам спокойствие и смирение", каза Графа. И допълни: "Харесвам хората на планината благи, гостоприемни и мъдри. Тук тишината е музика. Притихвам. Всички амбиции губят смисъл, щом усетиш полъха и чуеш шумоленето на дърветата. Сънуваш истински."
Накрая възкликна: "Тръгвам оттук зареден, благодарен за всичко, което имам, и готов да посрещна с усмивка нещата, които ми предстоят."
В Родопите Графа е чел и две емблематични книги, които са и доста различни една от друга. "Роден съм да живея в самота" на Франц Кафка е поредица от писма, в които има и доста разсъждения за живота. А "Преди кафето да изстине" на Тошиказу Кавагучи е под формата на фантастика, но и с размисъл за пропуснатите шансове.
"Обичам града, бъбривостта на улиците, разговорите с приятели. Но имам нужда и от онези моменти на забавяне на времето“, обяснява Влади Ампов своето приключение на усамотение сред планината, пише "Телеграф“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 476
|предишна страница [ 1/80 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: