Графа: Загубих майка си, сега баща ми вече три години продължава да се бори
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:25Коментари (0)54
©
Един от най-обичаните български изпълнители, Владо Ампов - Графа, направи емоционално признание, което трогна феновете му до сълзи.

В скорошно интервю певецът сподели, че баща му, композиторът Кирил Ампов, се бори с тежко заболяване – рак.

Всеки един от нас има близък или приятел, който се е сблъскал с онкологично заболяване. Героите в новия клип на Влади Ампов - Графа и Роби разказват историята на битка именно с рака.

"Ние направихме песента с Роби много непринудено. Аз седнах на пианото, той - на китарата, и се получи една много искрена песен. След това режисьорът Йордан Жечев ни събра и ни каза своята гледна точка, която беше много различна. И ние се разчувствахме много. Приехме с две ръце да направим точно така видеото", коментира Влади Ампов - Графа в "Тази сутрин".

"Темата за мен е много чувствителна, защото загубих майка си от рак през 2016-та. Преди три години диагностицираха баща ми с това заболяване. Той стигна до ремисия, но с днешна дата отново продължава да се бори с рака. За мен това не е просто песен, това е лична кауза", сподели още изпълнителят, цитира "България Днес".

