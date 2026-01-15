ЗАРЕЖДАНЕ...
Гореща новина за Весела Бабинова и Владимир Зомбори
Освен че с Христо Пъдев са колеги по професия, двамата са и много добри приятели. В предаването те разкриха и още интересни подробности за живота и отношенията си. Оказва се, че двамата са съседи и живеят на един етаж.
"Весела Бабинова ще се ожени за моя най-добър приятел Владимир Зомбори, а нейната най-добра приятелка е Цветина Петрова, която ще се ожени за мене. И на всичкото отгоре ние живеем врата до врата. И вечер, кво се случва най-редовно, ние сме в един апартамент, а децата са в другия. И това е съвсем реална история."
Актьорът Христо Пъдев и половинката му Цвети имат две деца – Петър и Яна. Скоро двамата отбелязаха рождения ден на Яна - тя стана на 3 годинки. Към снимките Пъдев добави емоционално послание - "Цялата сладост е събрана в нея!"
Друг любопитен факт и съвпадение в живота на Весела Бабинова е нейното приятелство с актрисата Луиза Григорова. Освен колежки и приятелки, те раждат децата си в един и същи ден и в една и съща болница. Двете продължиха да са неразделни и при отглеждането на децата си, припомня Ladyzone.
