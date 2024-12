Голямият план на One Direction се провали след смъртта на Лиъм Пейн

© Внезапната смърт на Лиъм Пейн не само помрачи завинаги надеждата за събиране на One Direction, но и донякъде развали големите планове на бандата.



Смъртта на Пейн не само събра момчета от групата - Хари Стайлс, Зейн Малик, Найл Хоран и Луис Томлинсън заедно, но също така се превърна в "събуждане" за четиримата да преосмислят връзката си.



Съобщава се, че момчетата са били "разговаряли да направят едно последно шоу за събиране" преди смъртта на 31-годишният певец, но засега събитието е отложено.



Според вътрешен човек: "Момчетата биха искали да отдадат почит към Лиъм. Те са толкова тъжни в момента, че дори не могат да мислят за това като за предстоящ проект".



"Смъртта на Лиъм причини огромна мъка на момчетата", съобщи US Weekly.



Освен това източникът заяви, че смъртта на Лиъм е дала на момчетата идея да се контролират един друг. Съобщава се, че момчетата са контактували помежду си по време на мрачните събития.



Но сега вътрешният човек разкри: "Всички те все още скърбят, но се проверяват един друг и се чувстват по-близки от преди", като добавя, че "това ги събра отново".



One direction се разделиха през 2016 г. и оттогава феновете с нетърпение чакаха тяхното събиране.



Хари, Зейн, Найл и Луис се събраха на погребението на Лиъм Пейн на 20 ноември, но това не беше събирането, което светът очакваше.