Голям късмет за 4 зодии в сезона на скорпиона
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:53Коментари (0)88
©
Сезонът на Скорпиона, един от най-мощните периоди на есента, продължава от 22 октомври до 21 ноември. През това време Марс в Скорпион, Сатурн в Риби и Юпитер в Рак образуват голям триъгълник, носейки благоприятна енергия на няколко зодии. Ето кой ще има най-голям късмет през сезона на Скорпиона - научете дали вашата зодия е в списъка. 

Рак

Марс, Слънцето и Меркурий ще бъдат във вашия пети дом на любовта, приятелите и забавленията. Това е идеално време за любов, приятелство и дейности, като посещение на ресторанти, клубове или събития. Когато Марс навлезе в Стрелец през ноември, вниманието ще се насочи към работата и здравето. Вселената ще подкрепя саморазвитието, пътуванията и образованието. Това е един от най-успешните и щастливи периоди на годината за Раците.

Скорпион

Това е вашият сезон! В началото на периода Слънцето, Меркурий и Марс ще бъдат във вашия първи дом на личността. Това е време за нови начала, проактивни действия и личностно развитие. През ноември вниманието ще бъде насочено към финансите. Възможно е да се появят нови възможности за доходи.

 

Пълнолунието на 5 ноември и новолунието на 20-ти ще засилят важни финансови и партньорски въпроси. Това ще е изключително успешен период за вас. Очакват ви много нови възможности, които ще ви отведат към мечтания живот. Доверете се на Вселената! Не спирайте да слушате интуицията си. Вашата душа знае кое е най-доброто за вас. 

Риби

Сезонът на Скорпион ще докосне вашия девети дом на пътувания, учене и комуникация на дълги разстояния. Възможни са нови запознанства и приятни срещи. Венера в Лъв и Скорпион ще засили хармонията във взаимоотношенията и ще направи този период особено благоприятен за кариерно развитие и пътувания.

 

Близнаци

Късметът ще бъде на ваша страна, тъй като всички планети от сезона на Скорпиона ще повлияят на вашия шести дом на работа и здраве. Това е време за продуктивност, нови проекти и подобрено благосъстояние. Ще можете да подобрите и личния си живот и да започнете да пътувате. Нищо няма да попречи на успеха ви през този период. Пълнолунието на 5 ноември и Новолунието на 20 ноември ще донесат нови възможности във финансите и партньорствата. Пред вас ще се отворят вратите към един напълно различен живот.

