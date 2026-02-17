ЗАРЕЖДАНЕ...
Годината на Коня настъпи: Какво да очакваме?
©
Тази година тя се пада на 17 февруари, с което започва 16-дневният Пролетен фестивал.
Докато оставяме зад гърба си интроспективната и интуитивна Година на Змията, Годината на Коня нахлува с огнена енергия, символизираща приключения, жизненост и инерция.
Какво е Лунната Нова година?
Лунната Нова година , известна още като Китайска Нова година или Пролетен фестивал, отбелязва началото на нов зодиакален цикъл, базиран на китайския лунен календар. Всяка година датата се измества в рамките на Григорианския календар.
Защо 2026 е Годината на коня?
Китайският зодиак следва 12-годишен цикъл, като всяка година е представена от различно животно. През 2026 г. цикълът ни отвежда до Коня, седмото животно в зодиакалния ред.
Китайският зодиак включва 12 животински знака, подредени по ред: Плъх, Вол, Тигър, Заек, Дракон, Змия, Кон, Коза, Маймуна, Петел, Куче и Прасе.
Според китайската митология, редът на зодиакалните животни е определен от Голямо състезание, организирано от Нефритения император. Хитрата змия се увила около копитото на коня, успявайки да завърши състезанието пред коня и карайки коня да падне на седмо място.
За разлика от предпазливата и интроспективна Змия, Конят олицетворява ентусиазъм, бързина и пламенност, носейки година, фокусирана върху смели движения и изследвания.
Какви са хората, родени в годината на Коня?
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 и 2026)
Конете са жизнерадостни, очарователни и авантюристични. В зодиака те процъфтяват в оживена обстановка и често се възприемат като естествени лидери и мотиватори.
За родените в годината на Коня, 2026 е техният Бен Минг Ниан - година, за която традиционно се смята, че носи лош късмет поради сблъсък с Тай Суй, богът на възрастта.
За да се предпазят от лошия късмет на своя Бен Минг Ниан, родените в годината на Коня се насърчават да носят червено през цялата 2026 г. Смята се, че червеното бельо, чорапи или аксесоари предпазват от нещастието и привличат благословия.
Въпреки че годината на зодиака може да донесе предизвикателства, тези препятствия често водят до по-голяма мъдрост и личностно израстване за Конете.
Какво се смята за благоприятно и неблагоприятно през Годината на Коня?
Благоприятно: Старт на нови проекти и бизнес начинания, пътувания, смяна на работа, ново обучение, активен начин на живот, вземане на смели решения, социални контакти и работа в екип.
Неблагоприятно: Прекомерна прибързаност и импулсивни решения, конфликти, породени от нетърпение или его и пасивност и отлагане – годината не подкрепя застой.
Още по темата
/
Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга трябва да извади "тайно оръжие"
15.01
Още от категорията
/
Фабрика побира 3753 басейна с олимпийски размери. В нея работят 30 000 души и може да произвежда осем широкофюзелажни самолета Boeing
16.02
Световноизвестният дизайнер Иван Донев: Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции, да го съберем в една красива инсталация
15.02
Месни заговезни е!
15.02
Три празника в един ден
14.02
Жена изпратила над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи, към мъж, с когото е излизала веднъж
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
10:09 / 16.02.2026
Месни заговезни е!
08:51 / 15.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:44 / 14.02.2026
Три празника в един ден
08:36 / 14.02.2026
Кои са най-паметните президенти в киното?
23:00 / 13.02.2026
Звездно бебе на хоризонта
12:55 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.