© виж галерията Близката приятелка на принцеса Даяна Симон Симънс критикува сериала на Netflix “Короната", като го нарече "садистичен и зъл“. Причината – изтеклите кадри, които интерпретират последните часове на принцесата на народа. Симънс отправи язвителни упреци към продуцентите на поредицата, описваща живота на покойната Елизабет II, тъй като новите епизоди на "Короната" ще се фокусират върху детайли от преждевременната смърт на Даяна в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 година.



Очаква се петият сезон на "Короната" да бъде пуснат в платформата на Netflix на 9 ноември. Новите епизод ще покажат как принцесата на Уелс се качва във фаталната лимузина, но зрителите няма да видят самия сблъсък в тунела "Алма", твърдят авторите, информира "Телеграф".



Симон Симънс не крие яростта си към екипа на "Короната". "Това са жестоки, садистични и нечестиви личности. Те са по-долни и от най-низшите“, категорична е приятелката на принцесата, която смята, че историята на Даяна е пренаписана. Симънс нарече шоуто "отвратително" и попита авторите дали целта им е да наранят чувствата на принц Уилям и Хари. "Принуждават ги да преживеят отново болката, агонията и психологическата травма, която изживяха, когато майка им почина“, заявява тя пред The Sun.



Коментатори пък отбелязват, че принцът на Уелс вероятна ще се разгневи на сцените, пресъздаващи скандалното интервю на майка му от 1995 г. с Мартин Башир, за което наскоро журналистът беше обвинен, че е използвал измама, за да спечели доверието на принцесата. След тези разкрития принц Уилям излезе с публична позиция, в която посочи, че това интервю е имало голям принос за влошаването на отношенията между неговите родители. Престолонаследникът бе категоричен, че интервюто на Мартин Башир не бива да бъде излъчвано никога повече. Въпреки това то ще е част от новия сезон на "Короната", като в сериите ще бъде излъчен автентичният запис.



Наскоро в писмо до "Times" актрисата Джуди Денч също заклейми поредицата. Тя описа "Короната" като "груба сензация“ и "несправедлива жестокост" към кралското семейство и предложи в началото на всеки епизод да бъде посочено, че сагата не носи отговорност за неверни твърдения. "Никой не вярва повече в артистичната свобода от мен, но това не може да случва безконтролно“, възмути се Денч.



Част от сцените, пресъздаващи последните мигове на Даяна, са заснети в Барселона, а в не в Париж, където принцесата загина заедно с приятеля си Доди Ал Файед. Актьорите Елизабет Дебики, която играе принцеса Даяна, и Халид Абдала, който играе Доди, бяха забелязани на площад Франсеск Масиа в центъра на испанския град. Изтеклите кадри се появяват в момент, в който една от най-близките приятелки на Елизабет II обяви, че последният сезон на "Короната" е щял да унищожи репутацията на кралицата. Неназованата приятелка заяви пред The ​​Sunday Times, че е ужасена от неистините, които ще бъдат представени като факти.



Очаква се петият сезон на "Короната“ да пресъздаде периодът от 1990 г. до 1997 година. За да успокои духовете говорител на Netflix съобщи, че сериалът никога не е една измислена драматизация за живота на кралското семейство. "Сезон пет на "Короната" ни кара да си представим какво може да се е случило зад затворените врати на двореца през едно важно за кралското семейство десетилетие, което беше внимателно проучено и добре документирано от журналисти, биографи и историци“, посочи той.



Тийзър на очаквания нов сезон на "Короната" разкри, че епизодите ще опишат и ранните дни на връзката между крал Чарлз и кралицата-консорт Камила, като в ролите на кралските особи ще се превъплътят актьорите Доминик Уест и Оливия Уилямс.



Според наблюдатели гняв у зрителите и членовете на британската монархия ще предизвика драматизацията на смъртта и погребението на принцеса Даяна. На фона на мощно възмущение, че историческата истина в поредицата е изкривена, зловещи сцени ще покажат съкрушените от скръб принцове Уилям и Хари, които тогава са на 15 и 12 години.



За ужас на противниците на "Короната" идната седмица снимачният екип ще бъде в Париж, за да заснеме кадри от последните часове на Даяна, разкри The Mail on Sunday. Въпреки, че вече стана ясно, че в епизодите няма да видим момента на катастрофата на моста Алма, режисьорите ще пресъздадат сетните мигове на принцесата заедно с Доди Ал Файед, когато двойката напуска хотел "Риц" във френската столица.



Близки до кралското семейство също отправиха ожесточени критики към последния сезон "Короната“, като го определиха като "груб, жесток и напълно безчувствен, особено в светлината на скорошната смърт на кралицата“.



Уилям Шокрос, официалният биограф на кралицата-майка, каза: "Нищо не е свято за Питър Морган (сценарист на "Короната“). Той показа много ясно своите републикански чувства и презрението си към нашата покойна кралица. Това е подла поредица, която лъже обществеността и е невероятно болезнена за кралското семейство от кралицата и новия ни крал надолу. За разлика от всяко друго семейство, те не могат да съдят“, заяви той.



Малко вероятно е Морган и колегите му от "Короната“ да не си дават сметка, че пресъздаването на деня, в който Уилям и Хари трябваше да се сбогуват с любимата си майка, е болезнено за британското общество.