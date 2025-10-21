ЗАРЕЖДАНЕ...
|Глория напусна сцената след скандално поведение на фен
Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал "фен“ или самозабравил се хулиган.
Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата. "Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.
И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство, пише Intrigi.
