Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Глория напусна сцената след скандално поведение на фен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:31Коментари (1)84
©
Истинска драма се разигра през уикенда в столичен клуб, където фолк иконата Глория изнесе поредното си горещо участие. По време на едно от златните ѝ парчета обаче неочаквано пиян и видимо неадекватен посетител хвърли кен от енергийна напитка право към сцената, като металният предмет падна опасно близо до певицата и музикантите ѝ.

Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал "фен“ или самозабравил се хулиган.

Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата. "Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.

И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство, пише  Intrigi.

Още по темата: общо новини по темата: 986
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »
предишна страница [ 1/165 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Икона? Иконите са в манастира и църквите. Когато слезе завинаги от сцената ще разберем каква певица е. Ако я забравят за два петъка - ясно.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
12-годишно момче е намушкано в столично училище в кв. "Христо Ботев"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: