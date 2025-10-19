Новини
Гигантски астероид е ударил Земята, но кратерът липсва
Автор: Лора Димитрова 14:19Коментари (0)77
Изследователи са открили ново находище на древни тектити в Южна Австралия. Тези стъклени фрагменти на 11 милиона години се различават химически и географски от други известни тектити. Въпреки че кратерът все още не е открит, е открито мащабно събитие, което дава представа за бурното минало на Земята и планетарните защити, предаде сръбската медия Nauka Telegraf.

Малки стъклени фрагменти, открити в Южна Австралия, свидетелстват за удара на огромен астероид преди 11 милиона години. Тези специфични тектити отбелязват неизвестно събитие, което променя разбирането ни за бурното минало на Земята.

В центъра на откритието е рядко естествено стъкло, така наречените тектити, които се образуват, когато метеорит удари Земята с достатъчна сила, за да разтопи повърхността и да разпръсне разтопения материал на огромни разстояния. Този новооткрит вид тектит досега е бил откриван само в Южна Австралия.

Учени от университета Къртин оприличават откритието с разкриването на нова глава в бурното минало на Земята.

"Тези стъкла са специфични за Австралия и отбелязват древен удар, за който дори не сме знаели. Те са се образували, когато астероид е ударил Земята, разтопил повърхностните скали и разпръснал фрагментите на хиляди километри разстояние. Тези парчета стъкло са като малки капсули на времето от далечното минало на нашата планета.“

Откритието е още по-интригуващо, защото, въпреки че ударът сигурно е бил огромен, учените все още не са открили кратера.

Познаването кога и колко често големи астероиди удрят Земята също помага за оценка на риска от бъдещи удари, което е важно за планетарната защита.

"Тези тектити са специфични заради необичайния си химичен състав и възрастта си – около 11 милиона години“, казват учени от университета в Екс-Марсилия.

"Те отбелязват съвсем отделен удар, несвързан с известното австралазийско тектитно находище.“

Докато австралазийските тектити са се образували преди около 780 000 години и са разпръснати по половината планета, тези тектити са много по-стари и тяхното откритие сочи към неизвестен досега гигантски удар.

Проучването подчертава разрушителната сила на минали шокове и важността на тяхното изучаване.






