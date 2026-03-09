ЗАРЕЖДАНЕ...
Геро със сериозни проблеми на летището в Мюнхен
©
До показното арестуване се стигнало, след като русенецът, който на 10 юли ще навърши 52 години, пренебрегнал няколко съобщения по уредбата: "Herr Gerasim Georgiev..." Грешка някаква! Така си казал Геро, макар че ясно чул имената си. Актьорът не излязъл от опашката, чакаща за чекиране. Изчакал реда си и дал личната си карта на жената, проверяваща документите на пътниците. Щом погледнала този на Геро, дамата с ледено изражение кимнала към най-близкия служител на реда, преметнал автомат на рамо. Ошашавеният актьор дал личната си карта и на него. В това време към тях се приближил и друг въоръжен мъж. Двамата хванали Геро под мишници и го изнесли пред всички хора. Отвели го, за да изяснят ситуацията.
За щастие това се случило бързо. Оказало се, че става дума за съвпадение на имената. Объркали Геро с измамник, откраднал лични данни. "Абе, за малко да изгорим!", коментира актьорът случая, пише HotArena.
Геро успял да се качи на самолета за САЩ, на който вече го очаквали всички други пътници плюс колегата му Малин Кръстев. Русенецът пристъпвал смутен по пътеката между седалките, обстрелван от подозрителни погледи. Нямало защо да се учудва. Все пак всички пътници от този полет били свидетели на арестуването му. Не и колегата му Малин Кръстев. И затова, като видял Геро, той се провикнал: "Хайде, бе! Къде ходиш?!"
Още по темата
/
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
07.03
Актрисата Искра Донова: Потърсих помощ, но тя не беше подходяща, след което ми дадоха антидепресанти
06.03
Арестуваха Бритни Спиърс
06.03
Нов сериал тръгва по БНТ
04.03
Още от категорията
/
Новият рай на Балканите
11:03
Журналистът Теодор Борисов: Коренното население в Нова Зеландия е неизменна част от обществото
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъп...
22:04 / 07.03.2026
Краси Балъков: Футболът ми отне свободата, трябваше да правя комп...
12:03 / 07.03.2026
Световни знаменитости носят дрехи, създадени от 10-годишния дизай...
09:22 / 07.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.