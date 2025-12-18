ЗАРЕЖДАНЕ...
Геро се подлага на втора операция
Актьорът, който доскоро носеше излишни килограми, е успял да свали всички ненужни натрупвания.
Според очевидци, Геро е отслабнал толкова много, че всяко допълнително сваляне би било притеснително. Забележимо е, че в областта на корема и кръста му има увиснала кожа, което е естествено след рязко отслабване, когато тялото не успява да се адаптира бързо.По информация от близки до актьора, той обмисля абдоминопластика – операция, при която се премахва излишната увиснала кожа от корема. Тази процедура е особено популярна сред хора, които са отслабнали драстично, тъй като оставената кожа не само изглежда неестетично, но и може да повлияе на комфорта в ежедневието.
Според сайта на Александровска болница, цената на абдоминопластиката е около 5060 лева.
Геро продължава да вдъхновява с решението си да се грижи за здравето и външния си вид по нов начин, пише "Блиц".
