Герасим Георгиев, познат на зрителите като Геро, е на път да се подложи на нова сериозна операция след значителната загуба на тегло.Актьорът, който доскоро носеше излишни килограми, е успял да свали всички ненужни натрупвания.Според очевидци, Геро е отслабнал толкова много, че всяко допълнително сваляне би било притеснително. Забележимо е, че в областта на корема и кръста му има увиснала кожа, което е естествено след рязко отслабване, когато тялото не успява да се адаптира бързо.По информация от близки до актьора, той обмисля абдоминопластика – операция, при която се премахва излишната увиснала кожа от корема. Тази процедура е особено популярна сред хора, които са отслабнали драстично, тъй като оставената кожа не само изглежда неестетично, но и може да повлияе на комфорта в ежедневието.Според сайта на Александровска болница, цената на абдоминопластиката е около 5060 лева.Геро продължава да вдъхновява с решението си да се грижи за здравето и външния си вид по нов начин, пише "Блиц".