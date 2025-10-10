ЗАРЕЖДАНЕ...
|Геро се подлага на още една операция?
По думите на очевидци Геро е отслабнал толкова много, че всяко допълнително сваляне би било стряскащо. Гости на рождения ден на Димитър Рачков, разказват, че актьорът е бил неузнаваем – изглеждал изключително слаб. Вниманието на всички обаче било привлечено от друго – в областта на корема и кръста му имало забележимо увиснала кожа.
Това е напълно нормално след рязко и бързо отслабване, когато тялото няма време да се прибере само. Именно заради това, според хора от обкръжението му, актьорът вече обмисля следващата крачка – абдоминопластика. Това е операция, при която хирургът премахва излишната увиснала кожа от корема. При хора, които са отслабнали драстично, тази кожа не може да се прибере сама и остава като гънки, които не само са неестетични, но и пречат на комфорта в ежедневието. Справка в сайта на Александровска болница показва, че цената на процедурата в 5060 лева.
Процедурата се извършва под пълна упойка и трае няколко часа. След това следва възстановителен период, през който пациентът трябва да пази щадящ режим. Лекарите обясняват, че това е единственият начин тялото да изглежда нормално след толкова голяма загуба на килограми. Без подобна намеса увисналата кожа може да доведе и до здравословни проблеми – като възпаления и трудности при движението.
По всяка вероятност Геро ще се довери на български специалисти, както направи и при операцията за отслабване. Известният актьор от години подчертава, че вярва в родната медицина и предпочита да бъде наблюдаван и лекуван тук. Все повече българи обаче избират да се оперират в Турция – заради агресивната реклама и обещанията за бързи резултати.
Новината за предстоящата му операция вече обикаля артистичните среди. На купона при Рачков приятелите на актьора били разделени – едни смятали, че така ще завърши процесът на промяната и Геро ще изглежда съвсем подмладен, а други го съветвали да изчака. Самият той обаче бил категоричен, че иска да приключи с увисналата кожа, която му създавала дискомфорт и го карала да се чувства неуверен, пише HotArena.
