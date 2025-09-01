ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Геро блесна с нова усмивка
Комикът от шоуто "Като две капки вода" най-вероятно не е плащал новите си зъби, които са твърде скъпи дори за звезда като него. Това личи от клипчетата в социалните мрежи, в които той се хвали колко добре се чувства, откакто е сложил фасетите. Тези клипчета издават, че го е направил като рекламно лице – на бартер. Зъболекарите са му подновили усмивката в замяна не на пари, а на реклама в социалните мрежи. На всичкото отгоре официално се съобщава колко струва процедурата – 30 хиляди евро за горните и долните зъби. Най-вероятно целта да се съобщи цената е в клиниката, която предлага услугата, да не се обаждат хора, които не могат да я платят.
Така или иначе резултатът при актьора е налице – в момента той се хвали с идеални зъби, докато преди интервенцията усмивката му доста жълтееше. Водещият на "Капките" споделя, че с новите фасети се чувства "млад, усмихнат, жизнерадостен, доволен". Той твърди още, че процедурата не е била крайно болезнена:
"Болка винаги има, животът е болка, но в интерес на истината – аз съм човек, който много се страхува от зъболекари – в случая нямаше грам." Дали наистина не е имало грам болка, можем само да гадаем. Важното е, че кризата на средната възраст явно се отразява добре на актьора. Докато други хора на близки до неговите години (около 50-те) се втурват да правят глупости, да се излагат и да си съсипват живота, той явно минава през благотворна трансформация. Преди година и половина си направи операция и отслабна драстично. Сега се радва на фигура като на абитуриент. Това лято пък си сменя усмивката. Нищо чудно скоро да започне и да тренира усилено, за да извае форма като атлет.
"Когато излизаш на сцена, е хубаво да имаш какво да покажеш", е новото верую на звездата. Въпреки всичко все още има фенове, които споделят, че им липсва Геро от миналото. Той беше твърде закръглен, а понякога – и неглиже, но точно в това беше чарът му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 576
|предишна страница [ 1/96 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: