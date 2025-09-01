Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Геро блесна с нова усмивка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:50Коментари (0)84
©
Усмивката на Герасим Георгиев-Геро е блеснала почти като на Благо Джизъса. Актьорът е използвал лятната отпуска, за да си смени зъбите. Той е сложил фасети без изпиляване. Това е нов метод за подновяване на усмивката, който е по-безболезнен в сравнение с традиционните, но и доста скъп. Удоволствието струва 30 хиляди евро или 60 бона в родна валута.

Комикът от шоуто "Като две капки вода" най-вероятно не е плащал новите си зъби, които са твърде скъпи дори за звезда като него. Това личи от клипчетата в социалните мрежи, в които той се хвали колко добре се чувства, откакто е сложил фасетите. Тези клипчета издават, че го е направил като рекламно лице – на бартер. Зъболекарите са му подновили усмивката в замяна не на пари, а на реклама в социалните мрежи. На всичкото отгоре официално се съобщава колко струва процедурата – 30 хиляди евро за горните и долните зъби. Най-вероятно целта да се съобщи цената е в клиниката, която предлага услугата, да не се обаждат хора, които не могат да я платят.

Така или иначе резултатът при актьора е налице – в момента той се хвали с идеални зъби, докато преди интервенцията усмивката му доста жълтееше. Водещият на "Капките" споделя, че с новите фасети се чувства "млад, усмихнат, жизнерадостен, доволен". Той твърди още, че процедурата не е била крайно болезнена: 

"Болка винаги има, животът е болка, но в интерес на истината – аз съм човек, който много се страхува от зъболекари – в случая нямаше грам." Дали наистина не е имало грам болка, можем само да гадаем. Важното е, че кризата на средната възраст явно се отразява добре на актьора. Докато други хора на близки до неговите години (около 50-те) се втурват да правят глупости, да се излагат и да си съсипват живота, той явно минава през благотворна трансформация. Преди година и половина си направи операция и отслабна драстично. Сега се радва на фигура като на абитуриент. Това лято пък си сменя усмивката. Нищо чудно скоро да започне и да тренира усилено, за да извае форма като атлет. 

"Когато излизаш на сцена, е хубаво да имаш какво да покажеш", е новото верую на звездата. Въпреки всичко все още има фенове, които споделят, че им липсва Геро от миналото. Той беше твърде закръглен, а понякога – и неглиже, но точно в това беше чарът му.

Още по темата: общо новини по темата: 576
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Актуални теми
Жестока катастрофа в Монтанско!
Катастрофи в България
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: