|Георги Тошев с нов успех
Той е успял да защити докторската си степен във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Сто какво сподели той:
"Защитих докторската си степен в моя Факултет по славянски филологии, в моя университет — Софийският "Св. Климент Охридски". Не беше тържествено. По-скоро тихо. Като момент, в който нещо вътре в теб просто подрежда дълъг път", пише Тошев в социалните мрежи.
Идеята за докторантурата се е родила почти случайно – след разговор с проф. Амелия Личева, а вярата на проф. Владимир Атанасов му е дала увереност да продължи.
"Понякога вярата на другите идва преди нашата собствена", допълва той. И продължава:
"Това изследване ме научи, че литературата и животът се преливат — и че няма финал, има само продължение."
В поста си Тошев говори за личния си път.
"Днес не празнувам постижение. Празнувам смисъла да стигнеш дотук." И накрая благодари на актьора Стефан Щерев, който е заснел момента.
