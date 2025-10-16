Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:48Коментари (0)57
©
Журналистът и продуцент Георги Тошев, прекарал над 20 години в bTV, коментира в интервю за "Дойче Веле“ последните събития в медийната среда, включително раздялата на телевизията с водещата Венета Райкова и състоянието на българската журналистика.

"Радвам се, че bTV – медията, в която прекарах над две десетилетия – взе правилното решение за предаването "Преди обед“. Зрителите заслужават добро съдържание, поднесено от хора, които се ползват с доверие,“ казва Тошев по повод напускането на Венета Райкова.

Той подчертава, че не става дума за личен конфликт, а за сблъсък на професионални стандарти:

"Дебатът не беше между мен и Венета Райкова. Тя имаше шанс да се качи на друго ниво като телевизионен водещ, но за това е нужно да разбираш стандартите на съвременната телевизия.“

По думите на Тошев, телевизионният пазар у нас е в застой:

"Телевизиите не предлагат алтернатива и се страхуват да изгубят малкото реклама, която е останала. Ако едните имат състезателно реалити, другите правят същото – само че в чужбина. Няма визионери, телевизията се прави просто за да се запълни ефирът.“

Той споделя, че днес програмните директори често дори не гледат собствените си продукции:

"Питам програмен директор дали е видял как водеща призовава духа на мъртвата майка на певица в ефир. Той ми отговаря: ‘Аз не го гледам’. Когато програмният директор не гледа продукцията, имаме проблем.“

Тошев е категоричен, че в България няма ефективен орган, който да следи за езика и съдържанието в медиите:

"Имаме формален орган – СЕМ, който нищо не може да направи. Медиите не само трябва да информират и забавляват, но и да образоват.“

Той припомня, че според закона телевизиите са длъжни да излъчват културно съдържание, но това почти не се спазва:

"Две минути култура в сутрешен блок не е достатъчно. Навремето имахме формати като "Другата България“ – днес те изчезнаха. Само БНТ инвестира в документални филми.“

Журналистът коментира и тенденцията на автоцензура в българските медии:

"Познавам изключителни колеги, които казват: ‘Защо сега? Това ще ми създаде проблеми.’ Така се чупи моралният компас – първи, втори път.“

По думите му, голямата липса в ефира е на политическа сатира и критично мислене:

"Когато търсехме заместник на Слави Трифонов, предложих Милен Цветков. Той беше неконтролируем само в журналистическите си стандарти – знаеше какво говори и как да провокира, без да прекрачва границата. Такива хора вече почти няма.“

Като преподавател по журналистика, Тошев е особено критичен към публичния език:

"Бих сложил среден 3 на публичното говорене в България. Тонът се задава от политиците, но и от журналистите. В добрите години на "Преди обед“ се говореше добър български език и се уважаваха гостите – това е минимумът.“

"Най-тъжното, което ми се случи, е, че бях най-търсеното име в Гугъл не заради книга за Невена Коканова или филм за Силви Вартан, а заради скандал с Венета Райкова. А тя ми вдигна и цената. Това е симптоматично за нивото на българската журналистика.“

Георги Тошев подготвя пътуване с "Грийнпийс“ и гостувания в два японски университета – в Киото и Осака, където ще изнесе лекция за Четвероевангелието и ще представи свой филм.

След завръщането си, обмисля завръщане в българските медии:

"След 5 ноември ще мисля под каква форма и къде да се върна. Вярвам, че медиите у нас още могат да се променят.“

Още по темата: общо новини по темата: 948
16.10.2025 »
16.10.2025 »
16.10.2025 »
16.10.2025 »
16.10.2025 »
16.10.2025 »
предишна страница [ 1/158 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: