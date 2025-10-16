Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си

© Журналистът и продуцент Георги Тошев, прекарал над 20 години в bTV, коментира в интервю за "Дойче Веле“ последните събития в медийната среда, включително раздялата на телевизията с водещата Венета Райкова и състоянието на българската журналистика.



"Радвам се, че bTV – медията, в която прекарах над две десетилетия – взе правилното решение за предаването "Преди обед“. Зрителите заслужават добро съдържание, поднесено от хора, които се ползват с доверие,“ казва Тошев по повод напускането на Венета Райкова.



Той подчертава, че не става дума за личен конфликт, а за сблъсък на професионални стандарти:



"Дебатът не беше между мен и Венета Райкова. Тя имаше шанс да се качи на друго ниво като телевизионен водещ, но за това е нужно да разбираш стандартите на съвременната телевизия.“



По думите на Тошев, телевизионният пазар у нас е в застой:



"Телевизиите не предлагат алтернатива и се страхуват да изгубят малкото реклама, която е останала. Ако едните имат състезателно реалити, другите правят същото – само че в чужбина. Няма визионери, телевизията се прави просто за да се запълни ефирът.“



Той споделя, че днес програмните директори често дори не гледат собствените си продукции:



"Питам програмен директор дали е видял как водеща призовава духа на мъртвата майка на певица в ефир. Той ми отговаря: ‘Аз не го гледам’. Когато програмният директор не гледа продукцията, имаме проблем.“



Тошев е категоричен, че в България няма ефективен орган, който да следи за езика и съдържанието в медиите:



"Имаме формален орган – СЕМ, който нищо не може да направи. Медиите не само трябва да информират и забавляват, но и да образоват.“



Той припомня, че според закона телевизиите са длъжни да излъчват културно съдържание, но това почти не се спазва:



"Две минути култура в сутрешен блок не е достатъчно. Навремето имахме формати като "Другата България“ – днес те изчезнаха. Само БНТ инвестира в документални филми.“



Журналистът коментира и тенденцията на автоцензура в българските медии:



"Познавам изключителни колеги, които казват: ‘Защо сега? Това ще ми създаде проблеми.’ Така се чупи моралният компас – първи, втори път.“



По думите му, голямата липса в ефира е на политическа сатира и критично мислене:



"Когато търсехме заместник на Слави Трифонов, предложих Милен Цветков. Той беше неконтролируем само в журналистическите си стандарти – знаеше какво говори и как да провокира, без да прекрачва границата. Такива хора вече почти няма.“



Като преподавател по журналистика, Тошев е особено критичен към публичния език:



"Бих сложил среден 3 на публичното говорене в България. Тонът се задава от политиците, но и от журналистите. В добрите години на "Преди обед“ се говореше добър български език и се уважаваха гостите – това е минимумът.“



"Най-тъжното, което ми се случи, е, че бях най-търсеното име в Гугъл не заради книга за Невена Коканова или филм за Силви Вартан, а заради скандал с Венета Райкова. А тя ми вдигна и цената. Това е симптоматично за нивото на българската журналистика.“



Георги Тошев подготвя пътуване с "Грийнпийс“ и гостувания в два японски университета – в Киото и Осака, където ще изнесе лекция за Четвероевангелието и ще представи свой филм.



След завръщането си, обмисля завръщане в българските медии:



"След 5 ноември ще мисля под каква форма и къде да се върна. Вярвам, че медиите у нас още могат да се променят.“