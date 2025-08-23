ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георги Блажев пострада в аквапарк в Несебър
"На първите 3 пързалки спасителите, които пускаха хората, упражняваха строг контрол, обясняваха как трябва да легнем. Бях спокоен, че ми се обяснява", разказа Георги Блажев.
"На четвъртата пързалка, наречена "Кралска кобра", бяхме уверени от служител, че двамата със сина ми можем да се пуснем тандемно. Горе на самата пързалка, в последния момент той се уплаши, поиска да слезе, но спасителят му подсказва, че ако си пъхне краката под моите ръце, може да се спуснем по този начин. Синът ми обаче инстинктивно уви ръцете си около врата. И понеже аз не бях видял друга двойка, възрастен и дете да се спускат по този начин, попитах спасителя дали това е коректната позиция. Той помълча малко и каза, че може и така.
Осъзнавам моята лична отговорност, че трябваше да хвана неговото колебание и да получа още едно потвърждение, но си казах, че този човек не би трябвало да ни пусне, ако за нас тази поза е опасна. Той ни пусна и по средата на пързалката се случи най-неестественото нещо – заковахме се на място. В този момент рамото ми се извади. Не ми се беше случвало, но то лесно се разбира какво става", разказа Блажев пред NOVA.
"Не можем да се върнем назад по тази тръба и трябва да се спуснем надолу в най-страшната част на атракцията - почти отвесно падане. Аз с една ръка просто ни избутах. В този момент се уплаших най-вече, че не сме в коректната поза и трябва да преминеш с по-бавна скорост в този участък, а ние изобщо не се движихме", обясни Блажев.
Синът му не е пострадал физически.
