Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Гениалният Ник Кейв – една от ключовите фигури на световната музикална сцена
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:48Коментари (0)74
©
Ник Кейв е една от движещите фигури в алтернативния рок в последните 30-40 години. Той е наричан "Кръстникът на готик рока“. Това каза копирайтърът Александър Гюров в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“. Повод за разговора са предстоящите концерти на Кейв на 19 и 20 август в Античния театър в Пловдив.

Кейв става ключова фигура от австралийската музикална сцена, макар че емигрира от Австралия още в началото на 80-те. Живее в редица европейски градове, докато накрая се установява в Брайтън, Англия, "но остава свързан с австралийските артисти, музиканти и режисьори“, допълни Гюров и отбеляза, че Кейв е член на музикалните проекти Nick Cave and the Bad Seeds и The Birthday Party. "Човекът, който изстрелва Ник Кейв в сферата на популярната културата, е Вим Вендерс, който го използва в "Криле на желанието“ от 1987 г. Физиономията на Кейв, неговата аура, осанката му са много добре илюстрирани в тази конкретна сцена на филма, в която той се появява“, коментира гостът.

Следват епизодични появи на Кейв във филми като "Джони Суейд“. Той има много колаборации с австралийския режисьор Джон Хилкоут. Участва и в първия негов филм – "Ghosts... of the Civil Dead“. "В него става дума за един футуристичен затвор. Почти всяка сцена е в затворено пространство, в нито един кадър не виждаме небе, което е абсолютно умишлено. Филмът е изключително тягостен“, смята Гюров. Според него с "Убийството на Джеси Джеймс от мерзавеца Робърт Форд“ на режисьора Андрю Доминик Кейв ще остане в историята на седмото изкуство като принос и като артист. Той е автор на музиката, участва и като актьор. "Той много добре интегрира елемента на това да изградиш психологически портрет и в същото време да го оставиш толкова добре базиран в реалността“, коментира гостът.

Не е случайно, че Кейв работи със споменатите австралийски режисьори Хилкоут, Доминик, а също и Дейвид Мишо. "Те са част от новата вълна австралийски артисти, доста повлияни от Терънс Малик, може би донякъде и от Кормак Макарти, Мартин Скорсезе и Акира Куросава“, допълни Гюров. "20,000 Days on Earth“, "One More Time with Feeling“, "This Much I Know to Be True“ пък са документални филми, които представят човека и артиста Ник Кейв. Също така Кейв е композитор и на музиката към "Hell or High Water“ и "Wind River“ на сценариста Тейлър Шеридън.

Малко известен факт е, че Кейв е бил ангажиран с написването на сценария на "Гладиатор 2“, който обаче не е бил одобрен oт режисьора Ридли Скот и от продуцентите. "Той е искал да възкреси образа на Максимус – боговете да му дадат още един шанс на Земята, т.е. той винаги да се появява като войник, като човек, неизменно свързан със смъртта, болката и насилието, което е много любопитно като трактовка на самия образ, защото Кейв взима няколко измерения на образа от оригиналния филм и ги пренася в съвсем друга зона“, коментира Гюров.

Благой Д. Иванов, водещ на "Сториборд“, отбеляза, че Кейв е и писател, като дори в България са превеждани няколко негови книги, сред които "И магарето видя ангела“ и "Смъртта на Бъни Мънро“.

Още по темата: общо новини по темата: 4982
15.08.2025 »
15.08.2025 »
09.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
05.08.2025 »
предишна страница [ 1/831 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
13:13 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
16:33 / 13.08.2025
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Войната в Украйна
Държавата разпродава имоти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: