ЗАРЕЖДАНЕ...
Гастроентеролог: При този вид рак не трябва да се чакат симптоми, тъй като често липсват
© NOVA NEWS
Колоректалният карцином е една от най-честите причини за онкологично заболяване в световен мащаб и в Европа. Той заема място в "топ 3" при онкологичните заболявания както при мъжете, така и при жените. По данни на д-р Иванов в България средно на година се откриват около 5000 нови случая, а близо 2000 души губят живота си вследствие на тази болест.
Д-р Иванов подчерта, че при този вид рак не трябва да се чакат симптоми, тъй като често такива липсват и пациентите не усещат нищо. "Ако трябва все пак да говорим за някакви симптоми, това са кървене при изхождане, промяна в ритъма на дефекация, подуване на корема и болки", обясни лекарят. Той добави, че заболяването се развива в продължение на дълги години от доброкачествени полипи, които постепенно се трансформират в рак.
Ролята на колоноскопията
Основният метод за диагностика и превенция е колоноскопията. Чрез това изследване могат да бъдат открити и отстранени преканцерозни състояния, с което реално се предотвратява развитието на рака. Според медика съвременната медицина и хирургия постигат много добри резултати, но ключовият момент е кога ще бъде установен процесът.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иво Димчев: На 18 споделих на майка си, че съм гей
22:46 / 05.03.2026
"Друсан чай" - бързо разпространяваща се заплаха сред младежите
22:46 / 05.03.2026
Можете да получите обезщетение от над 1900 евро, ако авиокомпания...
15:48 / 04.03.2026
Токсиколог: Едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари
13:13 / 04.03.2026
Нов сериал тръгва по БНТ
12:52 / 04.03.2026
Месец март носи голяма благодат за три зодии
11:27 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.