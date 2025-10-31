Новини
Галена натиска последния златен бутон
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:25
©
Галена ще натисне последния златен бутон през настоящия сезон на любимото семейното шоу "България търси талант" тази неделя, след 20:00 ч. по bTV. Певицата е единствената, която все още не е използвала правото си да класира участник директно на големия финал. Колегите ѝ от журито – Катето Евро, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов, както и водещите – Петър Антонов и Сашо Кадиев, вече натиснаха своите златни бутони.

В есенната неделната вечер зрителите ще се насладят на няколко въздействащи музикални изпълнения – както хорови, така и солови. В епизода ще бъде представена и авторската песен на един от участниците, посветена на членовете на журито. Ще звучат много китари и един акордеон, а родопски дървета и храсти ще танцуват самодивски танци в приглушена светлина.

Най-разнообразни таланти със завидни умения - от акробатика до математика, ще се борят за привилегията да получат последния златен бутон и възможността да се класират на финала на голямата надпревара за 90 000 лв., в деветия сезон на "България търси талант". 

Неочакваните обрати и трогателните лични истории ще докоснат зрителите пред телевизионния екран и ще докажат още веднъж, че човешкият талант е без граници. Не пропускайте да видите кой ще стане петият сигурен финалист в тазгодишния сезон на любимото семейно предаване по bTV - на 2 ноември с начало 20:00ч.

