|Галена натиска последния златен бутон
В есенната неделната вечер зрителите ще се насладят на няколко въздействащи музикални изпълнения – както хорови, така и солови. В епизода ще бъде представена и авторската песен на един от участниците, посветена на членовете на журито. Ще звучат много китари и един акордеон, а родопски дървета и храсти ще танцуват самодивски танци в приглушена светлина.
Най-разнообразни таланти със завидни умения - от акробатика до математика, ще се борят за привилегията да получат последния златен бутон и възможността да се класират на финала на голямата надпревара за 90 000 лв., в деветия сезон на "България търси талант".
Неочакваните обрати и трогателните лични истории ще докоснат зрителите пред телевизионния екран и ще докажат още веднъж, че човешкият талант е без граници. Не пропускайте да видите кой ще стане петият сигурен финалист в тазгодишния сезон на любимото семейно предаване по bTV - на 2 ноември с начало 20:00ч.
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
