Годеницата на Димитър Рачков – бившата адреналинка Виктория Кузманова, може и да изглежда перфектно на снимки, но зад лъскавия й външен вид се крие нездравословна мания. Според приближени до двойката, красавицата е обсебена от мисълта да поддържа фигурата си на всяка цена - дори това да значи ежедневно поглъщане на шепи хапчета за отслабване."Тя буквално живее на добавки – сутрин взима термогеник, на обяд пие чай за потискане на апетита, а вечер си взима таблетки за изгаряне на мазнини. Мери се на кантара поне по два пъти на ден. Най-големият й страх е да не напълнее, дори и с грам", разказва приятелка на красавицата.Кузманова от години била така, а не го прави заради Димитър Рачков. Красавицата, която не пропуска да демонстрира стройна талия и перфектни форми в инстаграм, била готова на всичко, за да не допусне и най-малък "дефект“ във визията си. Запознати споделят, че дори Рачков бил леко обезпокоен от манията й."Опитва се деликатно да й намекне, че е прекрасна и не е нужно да се подлага на такива режими, но тя не иска и да чуе. Казва му: "Искаш ли ме пухкава?", и той млъква", разкрива източник от обкръжението на актьора.Хапчетата, които Виктория приемала, не били от аптеката, а се поръчвали онлайн - често от доста съмнителни сайтове. Сред тях имало продукти, съдържащи забранени съставки, включително стимуланти, които повишават риска от безсъние, сърцебиене и хормонални проблеми."Нейното не е просто грижа за външния вид, а е психологическа зависимост. Младите жени, особено известните, често се чувстват принудени да изглеждат нереалистично съвършено, което ги тласка към опасни навици", коментира пред "Уикенд" специалист по хранителни разстройства.Социалните мрежи също наливат масло в огъня - Виктория получава хиляди лайкове, но и завистливи коментари за тялото си. Дали Виктория ще осъзнае, че красотата не се измерва само с цифрите на кантара, или ще продължи опасната си зависимост? Само времето ще покаже, но едно е ясно - цената на "съвършенството“ понякога е прекалено висока.