Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Гаджето на Карлос Насар: Душата ми просто трепери
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:57Коментари (0)44
© Instagram
Александра Костадинова - гаджето на световния шампион по вдигане на тежести - Карлос Насар е на седмото небе от щастие. Та сподели как се чувства с емоционален пост в Instagram. 

22-годишната волейболистка отскоро играе за руския "Амурски Тигрици" (Хабаровск).

Ето какво сподели тя в социалната мрежа: 

Любов моя,

Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери - от гордост, от щастие, от любов.

Да те видя като световен шампион е неописуемо. Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения.

Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма, защото е извоювана и напълно заслужена.

Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин.

Благодаря ти, че споделяш света си с мен

Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат!

Ти си моят свят! 

Припомняме, че вчера Карлос Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си в категория до 94 килограма. Той успя да изтласка 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.

Миналата година Насар стана олимпийски шампион в Париж. Той е трикратен световен първенец (Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025), както и трикратен европейски първенец (Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025).

Още по темата: общо новини по темата: 900
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/150 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: