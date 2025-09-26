© Изложбата "Караконджул“ е колективна изложба на дипломирани автори от фотографската академия BECA – Before Creating Academy, която тази година става на 5 години. За нея разказа фотографът Велко Велков в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“. Изложбата ще бъде открита в кафе "Синтезис“ на 1 октомври от 19 ч. В нея участват общо седем автора – Борис Тепешанов, Велко Велков, Георги Гоцков, Десислава Тепавичарова, Жени Тодорова, Радослав Генчев и Теодор Колев, а куратори са основателите на ВЕСА Димитри и Велина Стефанови.



"Ние завършихме мастър програмата на ВЕСА, като през последните 6 месеца сме работили по индивидуални проекти и колективния проект "Караконджул“, който стъпва върху българския фолклор. Показваме как можем да използваме похватите от документалната фотография, за да дадем образ на нещо, което няма ясен образ“, разказа Велко Велков.



Във фотографска академия ВЕСА се развиват две основни направления на фотографията – документална фотография и визуален сторителинг. "В документалната фотография, подобно на фотожурналистиката, може да се разкаже нещо обективно. Абстрахираме се от по-концептуални, нереални неща. Във визуалния сторителинг може да вкараш тези абстрактни понятия като фолклор, невидимо, вътрешно себеусещане. Може да видим фотографиите по два различни начина – като прозорец към външния свят или като огледало на вътрешния. Това, което направихме заедно с моите колеги, е да се опитаме да дадем образ на нещо, което няма форма и не е материално – караконджула. Подобно на фолклора, бидейки колективна памет, създадохме един колективен образ. Въпреки че сме седем различни човека със седем различни стила, успяхме да постигнем кохерентна работа“, поясни гостът.



Заедно с водещия на "Сториборд“ Благой Иванов бяха обсъдени и няколко кино заглавия, съдържащи фолклорни мотиви и използващи фотографски похвати. Пример за такъв е естонският филм "Ноември“. "Това е черно-бяло, естетизирано до болка съновидение, което носи в себе си фолклор, сюрреализъм, много дълбоки архетипни пластове, които се "обелват“ в процеса на гледането. Смятам, че е от тези филми, за които не можеш със сигурност да кажеш "Това е значението“, а по-скоро е творба за индивидуално интерпретиране“, коментира водещият.



Велков пък отбеляза, че кадри от филма могат да бъдат разглеждани като отделни картини. "Може да направим препратки към режисьори като Андрей Тарковски и Робърт Егърс. Мисля, че стои много добре като мултидисциплинарен проект“, допълни той.



Друг такъв филм е "Вещицата“ на Егърс. Според госта с малко са постигнати изключително силни внушения. "Има малко тъмнината, малко светлината... и как се смесват двете.“



