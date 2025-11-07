Фитнес инструктор: Топлите месеци засилват метаболизма, но през зимата енергоразходът е занижен

© Фокус През зимата по-лесно складираме мазнини и качваме килограми заради забавянето на метаболизма. Хубаво е да съобразим тези процеси и да променим тренировките и храненето си през този сезон. Това каза Георги Георгиев – бодибилдър, съдия и фитнес инструктор и специалист по спортно хранене, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



Топлите месеци засилват метаболизма, но през зимата енергоразходът е занижен. Това налага промяна както в храненето, така и във вида и интензивността на тренировките. "Трябва да знаем, че всяка наша тренировка е възпалителен процес, който трябва да възстановяваме през почивката и със суплементи, и с храна, и с начин на възстановяване. Ако не съобразим тези факти, лесно можем да попаднем в капана на травми, да излезем от състоянието си на комфорт“, обясни още Георгиев.



Той препоръча през зимните месеци по-леки натоварвания с повече повторения. "Може да добавим кардио-аеробните процеси след тренировката. Идеята на добре конструираната тренировка е да загреем хубаво, след това да използваме гликогена. След 40 минути интензивна тренировка вече може да окислим мазнините и да преминем към аеробен режим, с което стимулираме и сърдечния мускул и респираторните процеси“, каза фитнес инструкторът.



Приемът на въглехидрати трябва да бъде контролиран заради забавянето на метаболизма. "Ценни за нашия енергообмен са бавните въглехидрати. Кардио режимът след тренировка е чудесен за това да окислим мазнините и да ги стопим. Има чудесни хранителни добавки, които биха помогнали на тези процеси – креатин, глутамин, аминокиселини“, добави той.



Приемането на анаболни стероиди от непрофесионални спортисти крие здравословни рискове, ако организмът не е приключил развитието си, предупреди той. Нарушава се ендокринният баланс, стига се до нежелано оплешивяване или окосмяване на определени места.



"Ендокринният дисбаланс може да доведе до високо кръвно, нарушаване на фертилитета при мъжете. Това нарушава цялата синергия“, поясни бодибилдърът.