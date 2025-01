Финалът на Мис България наближава с вълнуващи подобрения, обявления и трансформации

© Грандиозният финал на Мис България наближава, като ще се проведе на 15 януари 2025 г. в историческия Военен клуб в София. Тази емблематична сцена ще събере 24 изключителни участнички, които ще се борят за желаната корона.



Г-н Гаел Бонел Санчес, визионерът зад трансформацията на Мис България, разкри последните новини преди тазгодишното събитие. Сред основните акценти е участието на г-н Силвен Боне, неговият дългогодишен партньор и близък приятел, който се присъединява към проекта Мис България като официален асоцииран партньор. Г-н Силвен Боне е един от водещите бизнесмени във Франция, който е инвестирал в над 50 компании. Той също така е основател на Beautysané и съосновател на групата FoodTech Eat For Good, водеща компания в Европа в сектора на хранителните технологии, която е продала над 1 милиард хранения от своето създаване. От 2003 г. Beautysané се специализира в търговията със заместители на храни и хранителни добавки, които се разпространяват чрез директни продажби през мрежа от над 5000 независими предприемачи в цяла Франция и международно. Силвен също така е Изпълнителен секретар на Френската федерация за директни продажби, Трезор на Люксембургската асоциация за директни продажби и инициатор на Трофеите на благосъстоянието през 2015 г., които имат за цел да популяризират инициативи за благосъстояние. Не на последно място, той е член на мисловния център EuropaNova и на стратегическия комитет на инвестиционния фонд LinkSport на групата 123IM.



"Силвен е като семейство за мен. Той винаги ме е подкрепял, когато бях млад, амбициозен предприемач, започвайки от нулата, и изигра ключова роля в оформянето на това, което съм днес. Той е много важен за мен, мой дългосрочен партньор, и като човек, който цени лоялността в приятелството, беше съвсем естествено да го поканя да се присъедини към официалния проект Мис България. Изключително съм щастлив, че той прие. Заедно ще бъдем по-силни. Да имаш партньор, който е инвестирал в над 50 компании, продал е повече от 1 милиард храни и козметика и е притежавал исторически френски баскетболен отбор от първа дивизия, наред с други постижения, в проекта Мис България и повече, несъмнено ще издигне този конкурс до нови висоти. Той ще бъде до мен на финала, официално поставяйки началото на това ново приключение заедно.



С Ирина Папазова имаме силно партньорство за лицензиране, което със сигурност ще доведе до още по-дълбоко участие в бъдеще. Също така съм благодарен за нейното доверие.



Силвен ще се присъедини и към компанията ми Hollywood Influence, като се стремим да оформим бъдещето на кинематографските студия, базирани на изкуствен интелект. Изключително съм благодарен на партньорите си в Nu Boyana Film Studios, особено на Ярив Лернер и Шимон Сабах, за тяхното ръководство и доверие през годините. Като дъщерно дружество на Millennium Media — най-старата холивудска филмова компания с над 400 произведени филма — Nu Boyana ми е предоставила безценен опит и възможности в киноиндустрията.



Сега, със Силвен, финализираме холивудски филм, който ще завърши снимките следващия месец, в който една от нашите Мис ще има малка роля до потвърдени холивудски актьори. Освен това започваме безпрецедентен проект, свързан с космоса — нещо, което никога не е било опитвано в киноиндустрията, с участието на звезди от първо ниво. Скоро ще чуете за него в международните медии.



2025 г. ще бъде годината, в която всички мои мечти, изградени върху упорит труд, ще се сбъднат. Насърчавам всички да работят усилено за целите си, защото всеки заслужава да види мечтите си изпълнени."** каза г-н Гаел Бонел Санчес.



В допълнение към вълнението, международно признатата музикална група The Parakit ще изпълни своите глобални хитове, включително “Save Me" и “Dam-Dam", за първи път на живо в България по време на финала.



Тази година Мис България достига нови висоти с пълна трансформация. Събитието ще се проведе в престижния Военен клуб на София, известен със своите легендарни представления и културно значение, и обещава да съчетае безвременна елегантност с модерни иновации. Великолепната сцена ще осигури перфектната обстановка за незабравима вечер, съчетавайки традиция и съвременен стил.



Някои от участничките ще имат възможността да осигурят малки роли в предстоящия холивудски филм, продуциран от динамичния тандем г-н Гаел Бонел Санчес и Силвен Боне.



Г-н Гаел Бонел Санчес: Трансформация на Мис България



Г-н Гаел Бонел Санчес, бизнесмен, продуцент и директор по развитието в Nu Boyana Film Studios (дъщерна компания на Millennium Media), пое Мис България през 2023 година с мисията да възроди този емблематичен конкурс. Използвайки своя опит с Endemol Production (част от Banijay, най-голямата телевизионна продукционна компания в света и движеща сила зад Мис Франция), той преопредели репутацията на конкурса.



Под неговото ръководство конкурсът претърпя значителни промени, включително премахването на корупцията, промотирането на естествената красота чрез възпиране на прекомерната пластична хирургия и въвеждането на световни производствени стандарти. Чрез включването на международни гости, изключителни музикални изпълнения и издигната сценична постановка, той преобрази Мис България в наистина незабравимо зрелище.



Неговата крайна визия е да постави Мис България на нивото на Мис Франция, конкурс, който доминира в европейската телевизионна аудитория по TF1, и да създаде мениджърски екип, който да му позволи да се фокусира върху основните си холивудски дейности, докато осигурява бъдещето на конкурса за красота.