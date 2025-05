Финалът на Евровизия е в събота – кои са изпълнителите, които се класираха

© Песенният конкурс Евровизия официално беше открит и снощи, 13 май, беше и първият полуфинал на надпреварата. Любимата на милиони зрители по света песенна надпревара се завърна за 69-и път с гръм, трясък и ексцентричност. Домакин е швейцарският град Базел, след като миналогодишното издание в Швеция беше спечелено от Немо и песента му "The Code", който изпрати едно страхотно послание за свобода, самоидентичност и приемане, поднесено в микс от дръм енд бейс, поп опера, еврорап и дори с части като от "Великият шоумен".



С това Швейцария си осигури и автоматично влизане в големия финал в събота, 17 май, пише lifestyle.bg. И тази година конкурсът преминава под мотото "United By Music" - "Обединени от музиката". На първия полуфинал се изправиха един срещу друг изпълнителите от 15 държави.



По реда на изпълнението им по време на шоуто първи бяха Исландия и VÆB с "ROA", следвани от Полша и Юстина Стечковска с "GAJA", Словения и Клемен с "How Much Time Do We Have Left", Естония и Томи Кеш с "Espresso Macchiato" и Украйна, представена от Ziferblat с песента "Bird of Pray".



Шеста в конкурса беше Швеция и KAJ с "Bara Bada Bastu", седми - Португалия и NAPA с "Deslocado", следвани от Норвегия и Кайл Алесандро с "Lighter", Белгия и Ред Себастиан със "Strobe Lights" и Азербайджан и Mamagama с "Run With U!". 11-а на сцената беше Сан Марино, представена от Габри Понте с "Tutta L'Italia", следвани от Албания и Shkodra Elektronike с песента "Zjerm", Нидерландия и Клод с "C'est La Vie", Хърватия и Марко Бошняк с "Poison Cake", като финалът беше даден от Кипър в лицето на Тео Еван и песента му "Shh".