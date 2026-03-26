Филип Киркоров даде за новото си куче 1,2 млн. рубли, което по курса вчера бе малко над 12 800 евро.Песът е уникат, той пудел, но е толкова малък, че е джудже дори за породата си – само 300 грама, твърдят познавачи. Тази по-малка разновидност на минипуделите принципно започва от 2-3 кила нагоре."Не просто куче, а шедьовър! Произведение на изкуството! Погледнете на пропорциите, на муцунката, на походката! Той е толкова малък, толкова крехък, сякаш е направен от порцелан. Много е жизнен, енергичен и любопитен“ – възхищава се певецът на новия си домашен любимец.Първоначално той не пожела да съобщи името на кученцето. Но после поясни, че го нарича Леонардо Киркоров. Дал му е своята фамилия.Според руската преса в дома си звездата е отредила специално място за новия член на семейството. Леонардо е обсипан с всякакви бутикови играчки и уреди за правилно развитие, като някои от тях надвишават милион в рубли. Самият Киркоров ги е избирал една по една, като се е съветват със специалисти какво ще е подходящо за ръста и грамажа на Леонардо. Някои пък предполагат, че кучето не е кръстено на Леонардо да Винчи, а на актьора Ди Каприо, с когото навремето Киркоров имал желанието да прави съвместни проекти, но те така и не се случили. Самият той не е пояснявал как е избрал името.Миналата година Киркоров с много тъга оповести, че е загубил кучето си Хари, което му е било верен приятел 16 години. Дъщерята и синът на звездата също силно скърбяха от загубата. Явно сега семейството е решило да си вземе нов любимец, пише "Телеграф".