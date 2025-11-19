Актьорът Филип Буков направи неочакван ход към холивудската звезда с български произход Нина Добрев, която живее в Канада.Ето какво написа един от сексимволите на българското кино: "Забравяй го този Шон Уайт", казва Филип на Нина в съобщение по социалната мрежа Instagram, предлагайки ѝ да станат гаджета.През септември Нина Добрев обяви неочаквано, че е развалила годежа си с олимпийския шампион по сноуборд, с което шокира не само близките си, но и многобройните си фенове. Според някои източници причината за раздялата е изневяра от страна на Шон."Казаха ми, че била сама и аз атакувам", сподели Буков в поста си и подчертава, че "няма по-хубаво от българското".По-късно Филип публикува още една снимка. Той отново подходи с шега, уточнявайки, че мнението на баба му е важно."Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри."Всъщност Филип Буков е с 5 години по-малък от Нина, като другият месец става на 32. Все още обаче отговор от Нина Добрев няма или поне не и публично