Феновете й се готвят за 3 октомври
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:36
©
виж галерията
Тейлър Суифт разкри датата на издаване на новия си албум The Life Of A Showgirl.

Поп мегазвездата обяви 12-ия си студиен албум по-рано тази седмица, но не даде много подробности. Сега, в публикации в социалните медии и участие в спортния подкаст на гаджето x Травис Келси, Суифт разкри какво точно могат да очакват феновете от новия албум, съобщи Sky News.

The Life Of A Showgirl, написана по време на европейския етап от рекордното ѝ турне Eras, ще бъде издадена на 3 октомври.

Състои се от 12 парчета, включително песен с участието на поп звездата Сабрина Карпентър.

Пълният списък с песни е:

1. The Fate Of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin The Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. Cancelled!

11. Honey

12. The Life Of A Showgirl (featuring Sabrina Carpenter)

Дългогодишните сътрудници Макс Мартин и Шелбек, двама шведски продуценти, работили със Суифт по някои от най-големите ѝ хитове, се присъединиха към поп звездата за този албум.

В рамките на четири часа след публикуването на пълния епизод на подкаста в YouTube, клипът вече беше събрал 4,7 милиона гледания.

"Най-трудолюбивата звезда в поп музиката“

Албумът е продължение на миналогодишния The Tortured Poets Department, който беше издаден по време на турнето Eras.

Това турне, с участия на пет континента и в 51 града, донесе над 2,2 милиарда долара приходи и беше най-пищното турне за всички времена.

"Този албум е за това, което се случваше зад кулисите в моя вътрешен живот по време на турнето, което беше толкова жизнерадостно, електрическо и жизнено“, каза Суифт по време на участието си в подкаста.

Репортерката на Sky News заяви, че след световното ѝ турне и редица преиздания през последните години, новият албум е затвърдил репутацията на Суифт "като най-трудолюбивата звезда в поп музиката“.

Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
16:22 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
07:43 / 12.08.2025
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
12:41 / 12.08.2025
