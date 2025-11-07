ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фенове на Миле Китич пиха по "една студена вода", излъгани с билети за концерт у нас
Според рекламата сръбската суперзвезда трябвало да се появи на сцената в спортната зала “Орловец". В деня на събитието обаче се оказало, че залата е заключена и празна.
Два дни по-рано организаторът съобщил, че концертът се отменя, а парите щели да бъдат върнати, пише NOVA. Иначе в същия ден Миле Китич гостувал в Горна Оряховица, а не в Габрово.
Абсурдната ситуация стигна и до певеца, който качи видео с обяснение, че става въпрос за лъжа.
