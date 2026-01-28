ЗАРЕЖДАНЕ...
Ева Кикерезова: Днес беше последният ми работен ден в БНТ
Беше началото на миналата година, когато след редица обстоятелства, след един ефир отидох и си пуснах отпуска. В нито един от следващите дни обаче, не ми дойде желанието да се върна. Децата ми също имаха повече нужда от мен. Осъзнах, че Прогнозата за времето ми даде нещо, което така и не припознах като мое.
Аз бях Ева и преди нея, същата Ева съм и сега.
Дълбоки благодарности за приятната работа с колегите от Прогнозата за времето, НИМХ - те са истинските синоптици, аз бях просто тяхната говорителка. Моите признания и към колегите ми Павлета Терзийска и Владимир Ковачев. Обичам ги с цялото ми сърце и им благодаря за прекрасния ни екип!
И да, не съм свалена от екран, аз сама избрах да сляза от него... Засега...
P.s. Това, което истински ме прави пълноценна, щастлива и искам да му се отдам е семейната медиация и обученията ми по комуникация за деца.
