Ето защо Чефо влезе в "Диви и красиви"

© Влогърът Стефан Попов – Чефо официално се присъедини към реалити формата "Диви и красиви“, където ще търси любовта. Решението дали да остане в шоуто бе оставено в ръцете на участничките, които след гласуване категорично избраха той да стане част от тяхната компания.



Преди това обаче младите дами го подложиха на сериозен кръстосан разпит. Някои от тях открито изразиха съмнения, че Чефо не търси сериозна връзка, а по-скоро мимолетна авантюра.



Влогърът побърза да ги опровергае, като заяви, че вече е минал 30-те, "грабил е от живота с пълни шепи“, но моментът за промяна е настъпил, когато открил първия си бял косъм. Допълнителен стимул за женитба, по думите му, била и неговата 92-годишна баба, която постоянно го подканяла да си намери булка.



След официалното му приемане в шоуто първата, която побърза да го "налази“, бе участничката Ивелина.



Въпреки че дамите в шоуто гласуваха доверие на Чефо, зрителите не приеха ентусиазирано влизането му. В социалните мрежи коментарите са повече негативни – според публиката влогърът има прекалено високо самочувствие, държи се като "голям философ“ и се опитва да принизи останалите, за да изпъкне.



В същото време обаче критиците са категорични, че жените ще се стремят към близост с него, тъй като популярността му може да им донесе допълнително внимание и шанс за слава, пише "Блиц".