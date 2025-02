© Макар и много от популярните съвременни диети да ограничават приема на въглехидрати, те все пак си остават жизненоважен макроелемент, от който се нуждаем в достатъчни количества. Но въглехидратите присъстват в различни храни - както полезни, така и вредни, и често могат да бъдат изкушаващи и да прекалим с тях.



Ето осем признака, с които тялото ни подсказва, че приемаме повече от нужното количество въглехидрати.



Наддаване на тегло



Ако усетим, че дрехите започват да ни стягат, а числото на кантара се увеличава, вероятно прекаляваме с въглехидратите. И то по-скоро с простите въглехидрати, които се съдържат в така неустоимите тестени храни, каквито са пицата и сладкишите например. За да се преборим с наддаването на тегло, е добре да приемаме повече сложни въглехидрати. Тях си набавяме с пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци.



Висока кръвна захар



Рафинираните въглехидрати, каквито има в подсладените напитки и сладките изделия, могат да доведат до рязко покачване на кръвната захар. Когато ядем въглехидрати, тялото ни ги разгражда до глюкоза, която навлиза в кръвта ни. А когато е в големи количества, може да предизвика пикове. В някои случаи те са свързани и с диабет тип 2. За да поддържаме балансирани нива на кръвна захар, трябва да ограничим сладките изделия и вместо тях да заложим на сложни въглехидрати, каквито има в пълнозърнестите храни и плодовете.



Подуване на корема и запек



Приемането на голямо количество рафинирани въглехидрати за сметка на богати на фибри храни, може да попречи на доброто храносмилане. От ключово значение е да ядем достатъчно плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки и семена. Фибрите в тях не само предотвратяват запек, но подпомагат размножаването на полезни чревни бактерии и преминаването на храната по-лесно през храносмилателния тракт, предотвратявайки подуването.



Неудовлетвореност след хранене



Ако след хранене не се чувстваме заситени и удовлетворени, това може да се дължи на прекаляването с рафинирани въглехидрати, които като цяло не допринасят за чувството на ситост в стомаха. Причината е, че им липсват фибри и вода. Затова е добре да ядем повече плодове (ябълки, горски плодове, пъпеш) и зеленчуци (листни зеленчуци, краставици, целина), за да се чувстваме по-сити.



Ниски нива на енергия



Ако ядем предимно рафинирани въглехидрати, се лишаваме от хранителните вещества, които се съдържат в богатите на протеини храни и ни дават енергия. В говеждото месо, морските дарове, леща и боб има желязо, което подпомага за пренасянето на кислород в тялото и поддържането на енергийните нива. От друга страна приемът на много рафинирани въглехидрати и недостатъчно богати на протеини храни може да доведе до чувство на умора и дефицит на микроелементи.



Кожни проблеми



Често лошите хранителни навици си личат и по кожата на човек. Защото освен козметиката, която използваме, ѝ влияе и храната, която ядем. Храните с висок гликемичен индекс, каквито са сладките изделия и рафинираните въглехидрати, често причиняват кожни проблеми, най-вече обриви и пъпки. В някои случаи могат да доведат до акне или пък да го влошат.



Кариеси



Приказката, че сладките храни причиняват кариеси не е заблуда, с която просто да се залъгват децата. Рафинираните въглехидрати действително са водещ причинител на кариеси. Като прекалим с количеството "захранваме" бактериите в устата си с тях и така се произвеждат киселини, които отслабват емайла. А това може да доведе до увреждане на зъбите, като се образуват кариеси.



Депресия



Прекаляването с въглехидратните храни вреди не само на физическото състояние на човек, но и на психическото. Голямото количество захар се свързва с повишен риск от депресия при възрастни хора, пише Eat This, Not That, цитирани от lifestyle.bg. В същото време консумирането на цветни, богати на хранителни вещества плодове и зеленчуци действително може да подобри настроението и удовлетворението ни.