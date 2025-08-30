Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ето колко често да сменяте или подменяте четката си за зъби
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:03Коментари (0)50
©
Миенето на зъбите е първата стъпка в поддържането на устната хигиена, но много хора пренебрегват един важен фактор – колко често да сменят самата четка за зъби. Използването на стара, износена четка може да причини повече вреда, отколкото полза. Нека разгледаме идеалния график и защо е важен.

Препоръчителният график

Според зъболекарите, трябва да сменяте четката си за зъби на всеки три до четири месеца. С течение на времето влакната губят формата си, износват се и губят ефективността си при премахване на плака и хранителни частици. Ако четката ви изглежда износена преди 3-месечния срок, не чакайте. Сменете я веднага.

Защо редовната подмяна е важна

По-добра почистваща сила: Свежите влакна могат да достигнат между зъбите и по линията на венците по-ефективно.

Натрупване на бактерии: Старите четки могат да съдържат бактерии, дрожди и дори мухъл, което излага на риск оралното ви здраве.

Здраве на венците: Износените влакна могат да раздразнят венците, вместо да ги предпазват.

Обща хигиена: Чистата и добре поддържана четка за зъби помага за предотвратяване на кариеси, заболявания на венците и лош дъх, пише News18.

Ситуации, в които трябва да смените по-рано

Понякога може да се наложи да смените четката си за зъби преди 3-месечния период:

След заболяване: Настинка, грип или инфекция на гърлото могат да оставят микроби по четката ви за зъби.

Изтъркани влакна: Ако започнат да се огъват навън, четката ви вече не е ефективна.

Детски четки: Децата често мият зъбите си с повече сила, така че четките им се износват по-бързо.

Ръчни срещу електрически глави за четка за зъби

За потребителите на електрически четки за зъби важи същото правило. Сменяйте главата на четката на всеки три до четири месеца. Тъй като електрическите четки се движат с по-висока скорост, влакната им може да се износят още по-рано, затова ги проверявайте редовно.

Как да се грижите за четката си за зъби между смяната ѝ

Дори преди да е време за смяна на четката за зъби, правилната грижа за нея може да я поддържа хигиенична и ефективна. Винаги изплаквайте старателно четката си след употреба, за да премахнете пастата за зъби и остатъците. Съхранявайте я изправена в добре проветрив държач, като позволите на влакната ѝ да изсъхнат на въздух. Никога не я съхранявайте в затворен контейнер, тъй като влагата може да улови бактерии. Също така, избягвайте споделянето на четки за зъби, тъй като те могат да разпространяват микроби и да компрометират оралното здраве.

Вашата четка за зъби е първата ви защита срещу плака, кариеси и лош дъх. За да поддържате оралната си хигиена в най-добро състояние, сменяйте четката си за зъби на всеки три месеца или по-рано, ако забележите износване. Комбинирайте този навик с правилни техники за миене на зъбите, използване на конец за зъби и редовни стоматологични прегледи за здрава усмивка.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:02 / 29.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
19:02 / 28.08.2025
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
14:34 / 28.08.2025
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
07:41 / 28.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Катастрофи в България
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: