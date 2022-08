© виж галерията Всяка година туристическият уебсайт Tripadvisor прави списък с най-добрите all inclusive курорти в Европа въз основа на милиони отзиви. Победителите получават наградата Travellers' Choice. И тази година гръцки all inclusive курорт зае първо място - не само в европейската класация, но и в световен мащаб.



Кой е той?Най-добрият all inclusive хотел в Европа се намира на гръцкия остров Кос, по-точно на тамошния полуостров Кефалос. От общо 1356 отзива на уебсайта за пътуване, курортът Ikos Aria почти изключително получава оценка "отличен“, съобщава travelnews.bg.



Луксозният 5-звезден комплекс се простира на 20 хектара на югозападния бряг на остров Кос, в началото на полуостров Кефалос. Според уебсайта си Ikos Aria разполага с общо 370 апартамента, стаи и бунгала, някои от които са разположени директно на пясъчния плаж.



Има също осем ресторанта, различни барове и няколко закрити и открити басейна. Хотелът предлага различни дейности за възрастни и деца, както и всякакви грижи за малките.



Но всичко има своята цена: нощувка в най-евтината, двойна стая с балкон започва от 280 евро. Най-скъпите места за настаняване - частни бунгала със собствен басейн точно на плажа - се предлагат от 870 евро на вечер. През високия сезон понякога е значително по-скъпо. Така че престоят в Ikos Aria определено не е евтин.



Въпреки това, много стаи и апартаменти вече са напълно резервирани през летния сезон.