Дъщерята на Жени Живкова -Людмила, за пръв път по каза най-новия член на фамилия Живкови. Правнучето на Людмила Живкова и праправнучето на Тодор Живков направи дебюта си в обществото на мило семейно събиране навръх коледните празници. Бебето, което се роди през пролетта, е плод на любовта на Людмила с половинката й Владимир.На уникалния кадър, заснет на Бъдни вечер, се вижда цялото женско ядро на фамилията - гордата баба Жени, голямата й щерка Людмила, която е гушнала детенцето си, по-малката й дъщеря Андреа, племенницата й Катерина Славкова, бившата й снаха Силвия Панайотова, както и дъщерята на Силвия от предишната й връзка със застреляния подземен бос Поли Пантев – Ралица. Името на момченцето все още не е обявено официално, но още с появата си то вече е определяно като новия наследник на най-известния български политически род.Прави впечатление, че въпреки раздялата между вече покойния брат на Жени Живкова Тодор Славков и манекенката Силвия Панайотова отношенията между двете жени са останали повече от близки. Жени и Силвия продължават да се събират на важни семейни поводи и демонстрират единство, което рядко се вижда след подобни житейски обрати. За празниците в България се е прибрала и Катерина Славкова, която живее и учи в чужбина и по традиция стои далеч от публичността въпреки голямата фамилна тежест която носи.През септември Людмила трябваше да се омъжи за бащата на детето си - милионера Владимир, с когото живее в Лондон, но планираната пищна сватба беше отменена след неочакваната кончина на Тодор Славков. Синът на Людмила Живкова и брат на Жени беше намерен мъртъв на 21 юли в село Асен. Внукът на бившия Първи отне живота си, като се застреля със законно притежаван пистолет. Трагедията се случи на зловещата дата, съвпадаща с годишнината от смъртта на майка му Людмила и на вуйчо му Владимир Живков.Вместо бляскава сватбена церемония край морето, на която бяха поканени близо 100 гости от 15 държави, а Жени Живкова лично уши булчинската рокля на дъщеря си, фамилията се изправи пред поредния си тежък удар. Сватбата бе отложена за неопределено време, а болката от загубата на Малък Тошко, както го наричаха приятелите му, все още е осезаема, пише HotArena.