ЗАРЕЖДАНЕ...
Етиен Леви аут от "Капките"
©
Изключително интересни участници с много емоционални истории ще станат част от любимото шоу тази година. Към екипа на “Като две капки вода" ще се присъедини и нов ментор. На мястото на вокалния педагог Етиен Леви тази година застава изключително талантлива певица Михаела Маринова. “Етиен иска да даде път на младите, което също искаме и ние. Михаела е един от най-добрите вокални педагози в България и се радваме, че ще работим с нея", каза продуцентът на шоуто Кирил Киров - Кико в “На фокус с Лора Крумова".
“Много е трудно 14 години непрекъснато да надграждаш. Аз смятам, че това е едно от най-ценните за нас неща като екип, че успяваме да правим нещо повече всяка следваща година. Тази година ще имаме много интересен каст. Някои от участниците са много големи звезди, а някои ще станат такива. Този сезон ще влезем една идея по-дълбоко в личните истории на участниците", допълни още Кирил Киров - Кико за звездния каст.
“Искаме зрителят, когато седне в понеделник в 20:00 часа пред екрана, да се усмихне. Това е нашата мисия и цел", сподели Димитър Рачков пред Лора Крумова. Герасим Георгиев - Геро се обърна към участниците през ефира на NOVA ден преди старта: “Искам да пожелая нещо на участниците. Молбата ми е да се забавляват и да се отпуснат."
Коя е Кралицата, която ще се присъедини на масата на журито към Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки? Кои ще бъдат новите участници? Какви лични истории ще покажат пред камерите? С какви изпълнения ще излязат за първи път на сцената? Къде ще е големият финал тази година? Гледайте “Като две капки вода" XIV Сезона-Слънце по NOVA.
Още по темата
/
Д2 се завръщат ударно
12.02
Още от категорията
/
Христо Стоичков на 60!
08.02
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Месни заговезни е!
08:51 / 15.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:44 / 14.02.2026
Три празника в един ден
08:36 / 14.02.2026
Кои са най-паметните президенти в киното?
23:00 / 13.02.2026
Звездно бебе на хоризонта
12:55 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.