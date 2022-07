© Певицата Есил Дюран е убила лелята в себе си, изненадващо признава самата тя.



На 5 юли тя навършва 53 г. и се чувства по-добре отвсякога. "Годините не ме притесняват. Както обичам да казвам напоследък: По-добре да станеш на 53, отколкото никога да не станеш (смее се). Мисля, че е отживелица жените да крият годините си“, казва звездата на два жанра – джаз и чалга.



Суета



Тя поддържа момичето живо в себе си, като флиртува невинно, много се смее и кифлее. "Съзнателно поддържам суетата си, не се срамувам от нея, тя ми е полезна. Не се взимам на сериозно - това е много важно. Нямам задръжки в много отношения. В общи линии съм свободна като дух - това смятам, че ми помага да се поддържам. Моята истина е, че първо трябва да се приемеш такава, каквато си. Да се научиш да се обичаш, защото само така ще си в синхрон с душата си. Да бъдеш естествена. Да обичаш да растеш, т. е. да се усъвършенстваш, да се променяш. Защото промяната е живот и животът е движение. Движение във всеки един смисъл - остаряваш, когато спреш", изповядва родената в Хасково изпълнителка.



Тя разкри, че преди десетина години е започнала да се скапва психически, защото решила, че на 43-44 г. вече е адски възрастна: "Имаше един момент на “олелчване", но, слава Богу, сама усетих, че трябва да убия лелята в себе си. Много бързо. И го давам като съвет към всяка жена над 50 - да се поогледа хубаво и да приема забележки. В момента, в който започне да не разбира новото, което е свързано с младите - лелята идва с бясна скорост. Превзема ума, душата и тялото и няма спасение - ставаш злобна, мрънкаща, недоволна лелка и не се надявай да ти се случат хубави неща“.



Меню



Разбира се, не само духът, но и начинът на живот е важен, за да изглежда добре, както и храната, затова внимава какво слага в устата си. "Започвам деня си с чаша топла вода с лимон. Никакъв излишен въглехидрат, много протеини, правилна детоксикация - за засилване на метаболизма. Никаква храна 4 часа след събуждане сутрин. Две чаши бяло вино за вечеря са моят най-добър начин за освобождаване от напрежението. Никога през живота си не съм взимала успокоителни, антидепресанти и други подобни. Много се пазя“, споделя пред "Над 55“ Есил.



От изключително значение за външния вид на една жена е настроението. "Ако е нещастна, депресирана, потисната и неуверена, тя не е красива. Трябва да обичаш света около теб и да си изпълнен с любов и настроение. Обичам да разсмивам хората около себе си. Чувството за хумор е нещото, което те спасява във всякакви ситуации - и конфузни, и неудобни. В ежедневието си общувам с повече мъже и съм забелязала, че те никога не се влюбват в нацупена, нещастна жена. Те се влюбват в жена с добро настроение, с добър дух, жена, която умее да се забавлява. Никакво значение няма дали устните ти са плътни или тънки, какъв ти е носът, дали червилото е правилното... Мъжът иска жената да има ведро настроение. Да го забавлява, да грее, да сияе, да е доволна и щастлива от живота си“, казва още Дюран.



Белег



Певицата не крие, че има редица операции заради зверската катастрофа, която е претърпяла в Норвегия преди повече от 30 г. Едва оцеляла след двумесечен престой в болницата с изпoтрoшeн oт двeтe cтрaни тaз, крaк, ръкa, чeлюcти и ключицa. Зa дa зaкрeпят cтрoшeния й тaз, й пocтaвили външни осемкилoгрaмoви мeтaлни тeжecти, c кoитo ce придвижвaлa в инвaлиднaтa кoличкa. Чeлюcтитe й били зaтвoрeни c мeтaлни шини в прoдължeниe нa два мeceцa.



"Нaй-cтрaшният бeлeг, кoйтo нocя и кoйтo прoдължaвa дa ми нaпoмня зa ужacявaщoтo нeщo, кoeтo cъм прeживялa, e дяcнaтa пoлoвинa нa лицeтo ми. Бeлeгът нe e тoлкoвa дълбoк, нo e прoмeнeнo изрaжeниeтo нa прoфилa ми. Хoрaтa cи миcлят, чe имaм плacтични oпeрaции. Нищo нe cъм прaвилa! Кaзвaли ca, чe нe мoгaт дa ми пoмoгнaт кoй знae кoлкo, зaщoтo изиcквa изключитeлнo тeжки мaнипулaции. Пocтрaдaлaтa дяcнa чacт нa лицeтo ми e взeлa вcичкo лoшo oт прeживянoтo - тя e зaпeчaтaлa ужaca, кoйтo e прeминaл прeз мeн“, връща лентата назад Есил.



Това се е случило на нaй-виcoкaтa тoчкa нa Нoрвeгия – Нoрд Кaп, шoфьoрът им Вacкo зacпaл oт прeумoрa нa вoлaнa и микрoбуcът им ce удaрил в oгрoмнa cкaлa. Зa лoш къcмeт удaрът бил oт нeйнaтa cтрaнa, на задната седалка. "Пoнacям удaрa и oт цялaтa aпaрaтурa, кoятo бeшe oтзaд, a ceдaлкaтa нa чoвeкa до шoфьoрa мe блъcвa в кoлeнeтe и cчупвa тaзa ми. Пoнacям прeдeн, cтрaничeн и зaдeн удaр в eдин миг! Двaмa души, кoитo ceдят дo мeн, cъщo пaдaт върху ми, зaщoтo ниe пoтъвaмe в кaнaвкa, кoятo e вдяcнo, oт мoятa cтрaнa! Eдинcтвeнoтo, кoeтo ocтaвa здрaвo, e мoзъкът ми! Cпoмням cи, чe eзикът ми бeшe ocтaнaл нaвън c чacoвe, бeшe изcъхнaл, цeлият в cтъклa. Cтъклoтo ce бeшe cчупилo в лицeтo ми и издрaлo цялaтa ми кoжa. Cчупeнa, изкривeнa, в пoзиция, в кoятo нe мoгa дa ce мръднa! Cлeд кaтo прeминa първoнaчaлният шoк, вcичкo зaпoчнa дa мe бoли! Eдинcтвeнoтo хубaвo нeщo e, чe тoвa ми ce cлучи в Нoрвeгия. Лeкaритe ce cпрaвихa пeрфeктнo! Oт крaя нa cвeтa, къдeтo имa caмo лишeи и мъхoвe, ни трaнcпoртирaхa пo нaй-бързия нaчин c хeликoптeр! Цялa Нoрвeгия гoвoрeшe зa тaзи кaтacтрoфa“, спомня си пeвицaтa.



Записа песен на Лили Иванова



За юбилея си преди 3 години Есил Дюран си подари не друго, а песен - “Родина" по стихове на Павел Матев. Защо е избрала точно нея: "Влюбих се в тази песен. Огромна песен, патриотична. Благодаря на композитора Янко Миладинов, че ми разреши да я запиша. В предишното изпълнение на Лили Иванова тя звучи изключително и беше много отговорно как аз ще я пресъздам. Няколко месеца с Васил Делиев и Борис Павлов работихме много върху солиден аранжимент и оркестрация.



Наистина някой би се запитал защо етническа туркиня пее тази песен, но аз твърдя, че ние, българските турци, всъщност сме истински патриоти. Аз съм много горда, че съм българка. На 5 юли 1989 г., точно на рождения ми ден, изпитвах огромна болка и тъга, когато тръгнахме към Турция с “Голямата екскурзия". Тогава плаках много, не си бях представяла, че мога да изпитвам такава любов и носталгия към България.



Не искам да звуча патетично, но усещането за загуба през тези 3 месеца и половина в Турция беше потресаващо. Най-голямата радост в живота ми, освен раждането на сина ми, разбира се, беше влизането ми тогава обратно в България от Турция. И никога не съм съжалявала за взетото решение да се завърнем“.