Есенно почистване: Как да подготвим дома за студените дни
Автор: Десислава Томева 22:31Коментари (0)0
©
Когато дните започват да се скъсяват и температурите падат, подготовката на дома за студените месеци става ключова. Есенното почистване не е просто ритуал – то е начин да внесем уют, да поддържаме здравето си и да осигурим комфорт през зимата.

"Фокус“ събра няколко съвета, които обясняват защо есенното почистване е важно:

Влажност и мухъл. След есенните дъждове и повишена влажност, стените, прозорците и ъглите могат да задържат влага. Редовното почистване и проветряване предотвратява появата на мухъл.

Почистване на въздуха. Прахът и алергените се натрупват, особено в килими, пердета и завивки. Премахването им прави въздуха по-чист и дишането по-лесно през отоплителния сезон.

Подготовка за отопление. Чисти радиатори, канали и въздуховоди работят по-ефективно и разходът на енергия се намалява.

Основни стъпки за есенно почистване

1. Прозорци и дограма. Измийте стъклата отвътре и отвън, почистете первазите и проверете уплътненията на дограмата.

2. Текстил и мека мебел. Изперете пердета, покривки и завивки. Почистете диваните и столовете с прахосмукачка или подходящ препарат.

3. Килими и подове. Изтупайте и почистете килимите, полирате подовете и премахнете всякакви следи от влага.

4. Съхранение на летните вещи. Сменете летните дрехи и обувки с топли зимни артикули, проветрете гардеробите и шкафовете.

5. Кухня и хранителни продукти. Проверете запасите, почистете хладилника и шкафа, отделете продукти, които могат да се развалят.

6. Отоплителни уреди. Почистете радиаторите, котлона и камината, ако имате такава. Проверете изправността на термостати и предпазни уреди. Подгответе климатика, за него вече писахме.

Малки трикове за уют и комфорт

– Етерични масла или ароматни свещи с канела, портокал или хвойна създават усещане за топлина и есенен уют.

– Влагоуловители и правилно проветряване поддържат оптимална влажност и предотвратяват конденза по прозорците.

– Ротация на спалното бельо и завивки – чисти и свежи олекотени завивки и по-дебели чаршафи ще направят зимните вечери по-приятни.

Домът, който е чист, подреден и добре подготвен, се превръща в убежище от външния свят, където всяка капка дъжд или снежинка е просто фон на уютната ни зимна история, категоричен е "Фокус“.






