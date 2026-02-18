Обрати и напрежение още във втория епизод от петия сезон на хитовото телевизионно риалити "Ергенът" видяха зрителите ден по-рано от телевизионното излъчване с предпремиера в стрийминг платформата VOYO. Тримата ергени раздадоха златни и сребърни рози, а впоследствие кастингът намаля драстично до 21 момичета още преди дори групата да е заминала за Шри Ланка.По време на специално организирания бал в София и след първоначалния подбор на участничките, Кристиян, Стоян и Марин проведоха и първите си опознавателни разговори с част от очертаващите се фаворитки на сезона. Още преди тях обаче тримата трябваше да раздадат и първите си рози - в златен и в сребърен цвят - за най-добри първи впечатления от дамите. Розите бяха общо две по две, а причината - дамите избраха двамата най-желани ергени, които съответно трябваше да върнат жеста чрез определяне на най-впечатляващите за тях дами. Този с най-малко гласове остана в стратегическата позиция да не избира все още първите си дами.Марин спечели вота на дамската група и даде своята златна роза на 23-годишната дизайнерка Михаела и сребърната си роза на 25- годишната Румяна;Кристиян завърши втори и връчи своята златна роза на 35-годишната счетоводителка Елеонора, а сребърната си на "принцеса Анастасия" на 28 години, както бе представена в началото.По време на последвалия коктейл дамите и ергените разполагаха с ограничено време, в което да проведат първите си срещи. Стоян покани за първата си среща ексцентричната Пламена, а Марин покани дамата със сребърната му роза Румяна. Елеонора пък очаквано бе избраничката на Крис за първи разговор с шампанско и опознавателни питания.Направиха впечатление и първите шеги в групата, основно подети от оформящата се като главен герой и тартор на женската група Елеонора. "Аз съм леля ти", обърна се тя към Марин при запознаването им, а причината - възрастовата им разлика и отчетливия й интерес само и единствено към Кристиян.Най-младият ерген прояви първите си качества, които зрителите също отчетоха - скромен, неуверен, имал опит само с една единствена бивша сериозна връзка. Това накара Румяна да се осъмни в неговия хоризонт, предвидимост и решимост занапред - сюжет, много наподобяващ този с образа на Виктор от предишния сезон на "Ергенът". В срещата си със синеоката Тифани той отново спомена бившата си приятелка, като общо тя присъстваше в цели три разговора с новите дами в предаването.От своя страна най-малко харесваният ерген Стоян вече направи първите си по-сериозни крачки и покани на провокативен танц Илияна пред погледа на струнния квартет, който свиреше на фона на тържествения бал. Той вече има отчетлив интерес към няколко дами, сред които най-вече към Анастасия.Епизодът бе белязан и от шеговити моменти, свързани с признанията на Стоян, че най-вкусната храна си остава тази на "маминка", а Марин призна, че бившата му приятелка вечеряла с желирани бонбони. Изрази надежда евентуалната му избраница в новия сезон да не проявявала такива навици.Закана за съдене на участничкаСлед края на бала се състоя нова церемония по раздаване на рози, като този път общо 23 дами получиха официалната си покана за пътуване до Шри Ланка. Отпаднаха Яница, която участваше в един от сезоните на друго риалити предаване - "Един за друг", Валерия и Теодора.Снимките на този бал са били в края на есента - октомври/ноември 2025 г., а впоследствие действието се прехвърли директно към екзотичния остров, където снимките започнаха в първата седмица на януари тази година, научи Actualno.com. Дамите отвориха вратите на огромното имение, изпълнено с десетки спални, луксозни кътчета за отдих, екзотични басейни и частни джакузита в две от стаите.При посрещането на ергените водещият Наум Шопов обяви, че тримата всяка седмица ще се състезават в различни предизвикателства, в които ще се тестват техните спортни, интелектуални и артистични умения. Целта - колкото повече победи трупат, толкова повече техните избрани дами ще имат по-голям шанс да продължават напред и да се възползват от удобства във вилата, като например шанса да спят в спалните с частните джакузита.Има и едно голямо "но" - оказа се, че току преди полета за Шри Ланка две от дамите - Елен Мишел и Тифани - са отпаднали преждевременно от формата. И двете бяха избранички на 27-годишния Марин."Дни след бала в София, Елен Мишел се свърза с нас и представи сериозни и достатъчно основателни лични причини, заради които бе принудена да откаже поканата на Марин. Съвсем друг обаче е казусът на Тифани. Буквално часове преди полета на всички ви, продукцията ни получи категорична информация, според която Тифани е в драстично нарушение на основните световни правила за участие в този формат. Напълно некоректното поведение на Тифани принуди нас само ние като продукция да останем излъгани от нея и да предпазим вас, ергените, от присъствието на некоректни и недобросъвестни жени. Историята на Тифани ще продължи там, където такива истории намират своя естествен и справедлив финал", обяви водещия Наум Шопов.Последното изречение е явен намек, че вероятно Тифани е нарушила правилата за конфиденциалност на формата и поради това от продукцията ще организират съдебна битка срещу нея - такива бяха и първите спекулации в социалните мрежи. На нейно място влезе 32-годишната Алиа от Казахстан. По този начин общо 21 участнички стартираха приключението си в имението на любовта на екзотичния остров.