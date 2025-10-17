Ергенът от Пловдив Джани с отговор към хейтърите

© След порой от коментари и критики в социалните мрежи, Джан Микеле Рата от "Ергенът: Любов в рая" реши да даде ясен отговор - но по свой, премерен и философски начин.



В профила си той публикува снимка в елегантен черен костюм и с пура в ръка, придружена от силно послание за самоуважение и независимост.



"Ще те критикуват за това, което си, за това, което не си, и за това, което мислят, че си. Независимо колко се опитваш да угодиш, винаги ще има мнения. Затова живей за себе си", написа Джан.



Постът му беше възприет като отговор към хейтърите, които в последните седмици го нападат за поведението му в предаването "Ергенът: Любов в рая", пише "България Днес".