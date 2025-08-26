ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Ергенът: Любов в рая" стартира на 1 септември
Всички те умеят да палят искри, а в пожара, който предизвикат, ще се родят вълнуващи любовни двойки и ще изгорят много сърца. Всеки гръм в рая ще бъде придружен от залпове смях, защото през този сезон забавните ситуации и хуморът ще бъдат в изобилие.
Сред екзотичната природа на остров Родос, далеч от баналното ежедневие, привлекателни мъже и жени ще провокират и ще правят немислимото в името на любовта. В "Ергенът: Любов в рая“ ще видим добре познати участнички, които имат опит в играта на котка и мишка, и нови, амбициозни съблазнителки с големи мечти, съобщиха от телевизията.
Мъжете ще прилагат различни стратегии, за да стигнат до целта. Някои ще заложат на романтика и кавалерство. Други ще последват зова на природата и ще се опитат да докажат, че любовното предимство е на страната на по-първичните, шумните и напористите.
Независимо кой път изберат, риалити героите ще внесат индивидуален чар и автентичност в най-горещото тв предаване и ще го превърнат в дръзко забавление.
Емоционалните възходи и падения ще ги следват докато се борят за вниманието на обекта на своето желание. Как егото на мъжете ще понесе конкуренцията или отказа?
Какви стратегии ще приложат жените, за да отстранят съперниците си и кои скрити оръжия ще използват, за да получат каквото искат? Опитът или невинността ще се превърнат в билет за рая? Скоро ще разберем.
Очакват ни нажежени емоции, заплетени отношения, изненадващи обрати и незабравими моменти в "Ергенът: Любов в рая“, всеки ден, от понеделник до петък, от 21:30 часа по bTV.
