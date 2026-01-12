ЗАРЕЖДАНЕ...
Ергенът Калоян тръгна на доста интересни уроци
©
26-годишният финансист сам установил, че има проблем с говора, докато гледал епизодите на предаването, от което излезе в двойка с пловдивчанката Габи, но за кратко.
Калоян, който днес е във връзка с Маги Томова, позната от трети сезон на шоуто, потърсил специалист, с който да работи. Младият мъж вече се радва на добри резултати, но се е амбицирал да постигне съвършенство, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Карлос Насар проговори
30.12
Удариха принц Хари
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Впечатлението, че всички виждаме едно и също по новините е илюзия...
07:41 / 10.01.2026
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
16:45 / 08.01.2026
Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които ...
14:50 / 07.01.2026
Астролог: 2026 е година на действието, хората не трябва да се стр...
12:34 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.